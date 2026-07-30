Ακυρώσεις και αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω ανέμων.

Προβλήματα έχουν προκαλέσει στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να τροποποιούνται ή να ακυρώνονται ορισμένα δρομολόγια πλοίων.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τα 8 και τοπικά τα 9 Μποφόρ, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Από το λιμάνι της Ραφήνας δεν θα πραγματοποιηθεί το απογευματινό δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος Π.» που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 17:30 με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου δεν θα εκτελεστούν τα προγραμματισμένα απογευματινά δρομολόγια προς Κύθνο των πλοίων «Μαρμάρι Εξπρές», «Μακεδών» και «Ιονίς».

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, ενώ οι αλλαγές στα δρομολόγια ενδέχεται να συνεχιστούν ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

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Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν νέες τροποποιήσεις.