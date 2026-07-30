Το «Super Star» συνέχισε την πορεία του προς το λιμάνι της Τήνου, μεταφέροντας συνολικά 317 επιβάτες, 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και 2 φορτηγά.

Πρόβλημα στην προσέγγιση του λιμένα της Άνδρου αντιμετώπισε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Super Star» κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από τη Ραφήνα προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο και επιστροφή, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλοίο δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι της Άνδρου λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή με ένταση 8 έως 9 μποφόρ. Το «Super Star» συνέχισε την πορεία του προς το λιμάνι της Τήνου, μεταφέροντας συνολικά 317 επιβάτες, 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και 2 φορτηγά.