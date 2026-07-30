Παρεμβάσεις σε πέντε βασικούς οδικούς άξονες της Παλαιάς Πεντέλης, στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής.

Εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας σε πέντε βασικούς οδικούς άξονες της Παλαιάς Πεντέλης υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης του κεντρικού οδικού δικτύου. Την πρόοδο των έργων επιθεώρησε ο Περιφερειάρχης Αττικής,Νίκος Χαρδαλιάς,συνοδευόμενος από τη Δήμαρχο Πεντέλης, Νατάσα Κοσμοπούλου.

Οι παρεμβάσεις εκτείνονται στη Λεωφόρο Αγίου Σύλλα, στην Πλατεία Παλαιάς Πεντέλης και στις οδούς Αναστασίου Σκούφου, Αγίου Τρύφωνος και Δημητρίου Πανέτη, καλύπτοντας συνολικά 25.010 τ.μ. οδοστρώματος. Το έργο περιλαμβάνει νέες ασφαλτοστρώσεις και διαγραμμίσεις, τοποθέτηση σύγχρονης κατακόρυφης σήμανσης, αντικατάσταση φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων, καθώς και αποκατάσταση φρεατίων, πλακοστρώσεων και τοπικών φθορών, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα ενός κρίσιμου τμήματος του οδικού δικτύου της περιοχής.

«Η οδική ασφάλεια δεν είναι για εμάς μια απλή τεχνική πράξη, που εξαντλείται σε νέες ασφαλτοστρώσεις και διαγραμμίσεις. Είναι καθημερινή ευθύνη απέναντι στη ζωή και την ασφάλεια κάθε πολίτη. Εδώ, στην Παλαιά Πεντέλη, προχωρούμε σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που αντιμετωπίζει πραγματικές ανάγκες και βελτιώνει ουσιαστικά τις συνθήκες μετακίνησης σε ένα κομβικό τμήμα του οδικού δικτύου» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

«Στην Περιφέρεια Αττικής έχουμε λάβει την ξεκάθαρη απόφαση να επενδύσουμε με συνέπεια στην πρόληψη και όχι να παρεμβαίνουμε εκ των υστέρων. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, στο πλαίσιο του προγράμματος των 300+1 έργων έως το τέλος του 2028, δρομολογούμε 31 έργα οδικής ασφάλειας, συνολικού προϋπολογισμού 192,9 εκατ. ευρώ, με το 58% αυτών να έχει ήδη ενεργοποιηθεί.

Σε ένα δίκτυο 1.623 χιλιομέτρων, όπως αυτό που έχει στην αρμοδιότητά της η Μητροπολιτική Αττική, απαιτούνται διαρκείς και πολυεπίπεδες παρεμβάσεις. Στόχος μας είναι ένας: λιγότερα επικίνδυνα σημεία, λιγότερα τροχαία και ασφαλέστερες μετακινήσεις για οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες. Γιατί για εμάς, κάθε έργο οδικής ασφάλειας είναι πρωτίστως έργο προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

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Είναι, βεβαίως, αυτονόητο ότι οι παρεμβάσεις μας στον Δήμο Πεντέλης δεν σταματούν εδώ. Μέσα από την αποδοτική συνεργασία μας με τη Δήμαρχο Νατάσα Κοσμοπούλου, ιεραρχούμε προτεραιότητες, επιταχύνουμε έργα και δίνουμε λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Οι εργασίες αποτελούν μέρος του ευρύτερου έργου συντήρησης οδών στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών και υλοποιούνται στους Δήμους Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Κηφισιάς, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής, Πεντέλης και Αιγάλεω. Συνολικά προβλέπονται παρεμβάσεις σε 180.000 τ.μ. οδοστρώματος, με προϋπολογισμό 4,56 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Τον κ. Χαρδαλιά συνόδευσε στην αυτοψία ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, Μιλτιάδης Κύρκος.