Η ανακάλυψη στο Ίλιον κινητοποίησε αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και τον ΕΦΕΤ, ξεκινώντας έναν γιγαντιαίο κύκλο ιχνηλάτησης για να εντοπιστεί πού είχαν ήδη διοχετευθεί τα ακατάλληλα σκευάσματα.

Μεγάλη επιχείρηση ελέγχων της Περιφέρειας Αττικής οδήγησε στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης, μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ίλιον και εκτεταμένη διαδικασία ιχνηλάτησης σε επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Περιφέρειας εντόπισαν προϊόντα κρέατος που κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση στην αγορά, καθώς παρουσίαζαν προβλήματα νομιμότητας ως προς τη σήμανση και τους κωδικούς τους.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ίλιον. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση που υπήρχε καταχωρισμένη στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της. Ωστόσο, στον ίδιο χώρο δραστηριοποιούνταν διαφορετική εταιρεία, η οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Οι ελεγκτές εντόπισαν στους ψυκτικούς θαλάμους και κατάσχεσαν 6.047 κιλά προϊόντων κρέατος, τα οποία κρίθηκαν μη κατάλληλα για διάθεση στην αγορά, καθώς δεν έφεραν νόμιμη σήμανση ή είχαν μη έγκυρους κωδικούς.

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Ιχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις

Μετά τον αρχικό εντοπισμό, ακολούθησε εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων. Από την έρευνα προέκυψε ότι ποσότητες των συγκεκριμένων προϊόντων είχαν διακινηθεί προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής. Η εξέλιξη αυτή κινητοποίησε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής σε έξι Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και τον ΕΦΕΤ. Οι νέοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, ανεβάζοντας τη συνολική ποσότητα των κατασχεμένων κρεάτων στους 6,2 τόνους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dka3wjgh1bep?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι δηλώσεις του Νίκου Χαρδαλιά

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια Αττικής εφαρμόζει αυστηρούς και συνεχείς ελέγχους σε όλη την αλυσίδα τροφίμων, από την παραγωγή και την αποθήκευση έως τη διακίνηση και την τελική διάθεση των προϊόντων. Τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχει ανοχή σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών και ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα εφαρμόζονται όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Ειδικότερα σημείωσε ότι «Για μια ακόμα φορά, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής προστάτευσαν τη δημόσια υγεία, μέσα από μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου.

Η πάγια εντολή μου προς την αρμόδια Εντεταλμένη Σύμβουλο και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι ξεκάθαρη: καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών. Η ασπίδα προστασίας που χτίζει καθημερινά η Περιφέρεια Αττικής βασίζεται σε συστηματικούς και εντατικούς ελέγχους, αλλά και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Μόνο έτσι διασφαλίζουμε συνθήκες νομιμότητας στην αγορά και ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Αποδείξαμε ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε την άψογη ποιότητα και τις ορθές τιμές στην εορταστική αγορά. Με εντολή μου, καθ΄ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, εντείνονται οι έλεγχοι στις γειτονιές της Αττικής με την υψηλότερη επισκεψιμότητα. Αλλά δεν περιοριζόμαστε σε αυτό: η παρουσία μας είναι και θα παραμείνει διαρκής και αυστηρή, κάθε μέρα, σε κάθε γειτονιά της Αττικής μας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει τη δύναμη της ιχνηλάτησης. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής απέδειξαν στην πράξη ότι ένας στοχευμένος έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει μια ευρύτερη αλυσίδα διακίνησης και να ενεργοποιήσει άμεσα έναν ολόκληρο μηχανισμό προστασίας, από την αποθήκη μέχρι το τελευταίο σημείο διάθεσης. Στέλνουμε προς πάσα κατεύθυνση το ξεκάθαρο μήνυμα, ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζουμε – και αυτή η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Με σχέδιο, συντονισμό και αποφασιστικότητα, παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται και εφαρμόζουμε τον νόμο χωρίς εξαιρέσεις».

Χιλιάδες έλεγχοι και κατασχέσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας Αττικής, τα ελεγκτικά κλιμάκια έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 24.136 ελέγχους, έχουν επιβάλει πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και έχουν προχωρήσει σε κατασχέσεις εκατοντάδων τόνων ακατάλληλων ή επικίνδυνων προϊόντων. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων, την προστασία της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.