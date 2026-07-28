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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη Φωτεινή Αραμπατζή πως «προστατεύει» τον Χρήστο Παληό, ώστε να μην απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα, και πως «επιτελεί ρόλο συγκάλυψης».

Σε ευθεία σύγκρουση ήρθαν σε επιτροπή της Βουλής Φωτεινή Αραμπατζή και Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την ενημέρωση για την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο από τον διευθύνοντα σύμβουλο των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος», Χρήστο Παληό.

Ο Χρήστος Παληός, που είχε δηλώσει προ ημερών πως «δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS», υποστήριξε πως το σύστημα αυτόματης πέδησης λειτουργεί σε όλο τον άξονα, εκτός από την περιοχή από Λιανοκλάδι μέχρι Κραννώνα, αναφέροντας πως «ο σιδηρόδρομος λειτουργεί σήμερα με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των τελευταίων ετών, με εξαίρεση την περιοχή η οποία επλήγη από τον Daniel, στην οποία τα έργα θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στον κ. Παληό, λέγοντας «πως δεν απάντησε επί της ουσίας για το έλλειμμα ασφάλειας», ενώ έστρεψε τα πυρά της και κατά της «γαλάζιας» Χριστίνας Αλεξοπούλου, την οποία αποκάλεσε «εργολήπτρια».

«Το να μιλάτε τόσο νοσηρά στη Βουλή μπορεί να έχει γίνει ανεκτό, έχει σταματήσει όμως να γίνεται ανεκτό από τους πολίτες της χώρας», απάντησε η βουλευτής της ΝΔ, με τα «αίματα να ανάβουν για τα καλά» όταν παρενέβη η προεδρεύουσα της συνεδρίασης, Φωτεινή Αραμπατζή.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου την κατηγόρησε πως «προστατεύει» τον CEO της εταιρείας σιδηροδρόμων, ώστε να μην απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα, και πως «επιτελεί ρόλο συγκάλυψης», ενώ την κατήγγειλε και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Φωτεινή Αραμπατζή να σηκώνει το γάντι και να περνά στην αντεπίθεση.

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Ενδεικτικός του κλίματος που επικράτησε είναι ο παρακάτω διάλογος:

Φ. Αραμπατζή: Δεν σας επιτρέπω. Εγώ διευθύνω τη διαδικασία. Δεν είναι επίπεδο αυτό!

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Δώστε μου τον λόγο.

Φ. Αραμπατζή: Όχι, δεν σας τον δίνω. Η συνεδρίαση έχει να κάνει με παροχή ενημέρωσης σε σχέση με τη Σύμβαση… Γνωρίζετε τον Κανονισμό. Σε μένα δεν θα υψώνετε τον τόνο της φωνής σας…

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Γιατί, τι είστε εσείς… Στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ είστε.

Φ. Αραμπατζή: Μιλάτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εσείς; Που θα έπρεπε να είστε προασπίστρια του τεκμηρίου αθωότητας ως δικηγόρος;

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Διάβασα τη δικογραφία! Που σηκώνατε τα τηλέφωνα και παίρνατε…

Φ. Αραμπατζή: Μιλάτε εσείς μετά την έκθεση Τυχεροπούλου; Πολύ καλά έκανα και σήκωνα τα τηλέφωνα για δίκαια αιτήματα!

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Να κατεβείτε από την έδρα, έχετε σύγκρουση συμφερόντων!

Φ.Αραμπατζή: Αυτά είναι στη φαντασία σας, η οποία ξεπερνά τα πιο ευφάνταστα σενάρια...

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Σε όλη τη δικογραφία είναι οι διάλογοί σας!

Φ. Αραμπατζή: Είναι ενδεδειγμένη μια συγγνώμη σε εμένα και τον Λιβανό και σε όσους αρχειοθετήθηκαν…

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Δεν κριθήκατε ποτέ, σας προστάτευσε η ΝΔ!

Φ. Αραμπατζή: Δεν είναι μαγαζί σας η Βουλή, δεν έχετε τον λόγο. Δεν είναι ιδιοκτησία σας εδώ.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Δική σας ιδιοκτησία είναι η Βουλή φαίνεται και κάνετε ό,τι θέλετε. Άξιος ο μισθός σας, άξια και η προστασία σας για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών…

Φ. Αραμπατζή: Την έκθεση Τυχεροπούλου τη διαβάσατε;

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Θα μας πείτε εσείς για το επίπεδο, που σας προστάτευσε η ΝΔ;

Φ. Αραμπατζή: Διαβάστε τη δικογραφία…

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τη διάβασα, στον καταδικασμένο Μελά μιλάτε!

Φ. Αραμπατζή: Δεν έχετε τον λόγο κυρία μου. Μας επιτρέπετε; Μιλήσατε συνολικώς 25 λεπτά.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Και λοιπόν; Αρκούν για 57 νεκρούς;

Φ. Αραμπατζή: Όχι αυτά σε μένα. Να μιλάτε τότε για τρία εικοσιτετράωρα…