«Αν δικαιωθώ, ολόκληρο το ποσό (300.000 ευρώ) θα δοθεί σε φορείς που στηρίζουν γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία», αναφέρει η Μαρία Συρεγγέλα.

«Στην πολιτική μπορούμε να διαφωνούμε για τα πάντα. Τα ψέματα, όμως, η συκοφαντία και οι προσωπικές επιθέσεις δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση», αναφέρει σε δήλωσή της η Μαρία Συρεγγέλαμε αφορμή την αγωγή που έχει καταθέσει εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Τον Φεβρουάριο κατέθεσα αναφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για όσα είπε εναντίον μου η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χθες η αναφορά μου συζητήθηκε και, αντί να απαντήσει στην ουσία, έφτασε στο σημείο να καλέσει την Αστυνομία μέσα στη Βουλή και να ζητήσει τη σύλληψη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Έχω ήδη προσφύγει και στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας αγωγή ύψους 300.000 ευρώ.

Αν δικαιωθώ, ολόκληρο το ποσό θα δοθεί σε φορείς που στηρίζουν γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία.

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Απέναντι στη συκοφαντία δεν θα επιλέξω τη σιωπή. Θα απαντήσω θεσμικά, με στοιχεία και με σεβασμό στην αλήθεια», πρόσθεσε.

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«Σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν»

Το περιστατικό για το οποίο κατέθεσε αγωγή η Μαρία Συρεγγέλα σημειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, την ώρα που άρχισε να υποβάλλει ερωτήσεις ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, η κ. Συρεγγέλα ζήτησε από τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπές») να απευθύνεται στους βουλευτές στον πληθυντικό, με την κ. Κωνσταντοπούλου να φωνάζει: «Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Συρεγγέλα».

Η φράση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε την αντίδραση του εισηγητή της Ν.Δ., Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος καταδίκασε τα όσα είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, ζητώντας και από τα άλλα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Ο διάλογος:

Μ. Λαζαρίδης: Καταδικάζουμε την άθλια και σεξιστική επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην κυρία Συρεγγέλα.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Είστε αστείος…

Μ. Λαζαρίδης: Αστεία είστε εσείς. Καταδικάζουμε τη σεξιστική επίθεση της Κωνσταντοπούλου και καλό είναι και τα άλλα κόμματα να το κάνουν. Αν δεν το πράξουν, ταυτίζονται με αυτή την άθλια επίθεση. Κι επειδή μιλούσε εκείνη την ώρα ο κ. Μπάρκας, τον καλώ να καταδικάσει κι αυτός τη δήθεν ευαίσθητη κυρία Κωνσταντοπούλου.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό.

Κ. Μπάρκας: Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια, κ. Λαζαρίδη. Καταδικάζουμε, ναι.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Φέρατε τον Λαζαρίδη να σας υπερασπιστεί.

Μ. Συρεγγέλα: Είστε η μεγαλύτερη συκοφάντης που έχει περάσει από τη Βουλή!

Η απάντηση Συρεγγέλα

Τότε, σε δήλωσή της η Μαρία Συρεγγέλα είχε αναφέρει: «Οι τραμπουκικές σεξιστικές επιθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν έχουν τέλος. Εγώ προσωπικά δεν τις ανέχομαι γιατί στη ζωή μου έχω ''σκίσει πολλές φορές το καλσόν'' για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων κάθε πολίτη και ιδίως των γυναικών. Η κ. Κωνσταντοπούλου στα λόγια παρουσιάζεται ως υπέρμαχός τους και στην πράξη ακυρώνεται με αλγεινές συμπεριφορές».