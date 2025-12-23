Τη νομική οδό παίρνει η κόντρα της Συρεγγέλα με την Κωνσταντοπούλου.

Η Μαρία Συρεγγέλα ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την ότι τη «συκοφαντεί» και την «εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά».

Σε ανακοίνωσή της, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου»- αναφερόμενη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- και συμπληρώνει πως έχει διαψεύσει κατ’ επανάληψη την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της.

Παρόλα αυτά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου «κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες» προσθέτει η Μαρία Συρεγγέλα και καταλήγει: «Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».

Η ανακοίνωση της Συρεγγέλα για την Κωνσταντοπούλου

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά.

Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ' επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες.

Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».