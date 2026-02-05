Ο Βασίλης Κικίλιας θα ενημερώσει τα κόμματα στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το δυστύχημα στην Χίο, εκτάκτως αύριο Παρασκευή.

Μαίνεται η αντιπαράθεση στην Ολομέλεια για την τραγωδία στη Χίο, με τον Θάνο Πλεύρη να απαντά στα πυρά της αντιπολίτευσης και να έρχεται σε ευθεία προσωπική αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τον υπουργό Μετανάστευσης «ρατσιστή», ενώ ο βουλευτής της Αλέξανδρος Καζαμίας «ακροδεξιό» και «φασίζων», καταγγέλοντάς τον πως «υποστήριξε τα φοβερά που έγραψε ο πατέρας του στο βιβλίο για το Ολοκαύτωμα στο όνομα της ελευθερίας του λόγου».

«Είπατε πως είμαι φασίστας. Φασίζων. Πράγματι, εγώ υπερασπίστηκα τον πατέρα μου ως δικηγόρος. Ο δικηγόρος είναι προέκταση του πελάτη του; Εσείς αποδεχόσασταν τα εγκλήματα του βιαστή που υπερασπίστηκατε;», ρώτησε παίρνοντας το λόγο ο Θάνος Πλεύρης την Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας πως η οικογενειακή ευθύνη που αναπτύσσεται από την Πλεύση Ελευθερίας είναι η βασική αρχή του φασισμού.

Ο Θάνος Πλεύρης πρόσθεσε πως «μετά από 20 χρόνια στην πολιτική μπορώ να κρίνομαι για αυτά που έχω κάνει εγώ. Όσοι δυσκολεύονται, επικαλούνται τον πατέρα μου. Έχω διαχωρίσει αυτά τα δυο».

Παράλληλα απαντώντας στις αιτιάσεις της Νέας Αριστεράς για την τραγωδία στη Χίο, ανέφερε: «Μου δίνετε την εντύπωση πως και στο 480 π.Χ. να ήμασταν, θα κατηγορούσατε τον… Θεμιστοκλή για push back. Προφανώς εγώ πιστεύω αυτά που λέει το Λιμενικό».

Την ίδια ώρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έβαλε στο στόχαστρο και τον «γαλάζιο» εισηγητή Βασίλη Υψηλάντη, με τον οποίο αντήλλαξε κατηγορίες περί «χυδαιότητας».

«Εσείς εκθρέψατε τη Χρυσή Αυγή. Εσείς είστε αγκαζέ με τους Φλώρους και τους Σπαρτιάτες», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης με τον Βασίλη Υψηλάντη να την κατηγορεί πως «εσείς συνεργαστήκατε με τη Χρυσή Αυγή. Αφήστε την καραμέλα. Συνεχίστε μόνοι σας το θέατρο».



Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταψηφίζει επί της αρχής, υπερψηφίζοντας μόνο κάποια αποσπασματικά άρθρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βασίλης Κικίλιας θα ενημερώσει τα κόμματα στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το δυστύχημα στην Χίο, εκτάκτως αύριο Παρασκευή.