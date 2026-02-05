Είναι εξόφθαλμη η απροθυμία του αρμόδιου υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Χάρη Θεοχάρη να προσέλθει με απαντήσεις στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες μία κοινοβουλευτική ερώτηση που ούτε λίγο ούτε πολύ σέρνει τα εξ' αμάξης σε επικεφαλής δημοσίου Οργανισμού, με βαρύτατες κατηγορίες ακόμα και ποινικού ενδιαφέροντος, θα είχε προκαλέσει δύο τινά: την ανάλογης σφοδρότητας απάντηση του ίδιου του ενδιαφερομένου αλλά και κάποια αντίδραση του πολιτικού προϊστάμενου του Οργανισμού.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, η περίπτωση της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων δεν εμπίπτει σε «φυσιολογικές συνθήκες» στις οποίες προαναφερθήκαμε. Αυτό τουλάχιστον συμπεραίνει κανείς από την πρωτοφανή αφωνία της διευθύνουσας Αρχής του Οργανισμού αλλά και την εξόφθαλμη απροθυμία του αρμόδιου υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Χάρη Θεοχάρη να προσέλθει με απαντήσεις στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Για να αντιληφθεί κανείς τι αφήνει αναπάντητο η διεύθυνση της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων και ο κ. Χάρης Θεοχάρης, παραθέτουμε αυτούσιο απόσπασμα από την κοινοβουλευτική ερώτηση που είχε καταθέσει προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Οικονομικών και Εξωτερικών η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

«Συγκεκριμένα έχουν υπάρξει καταγγελίες που αφορούν τα εξής:

- Η Διευθύνουσα διοικεί με μια μικρή ομάδα 2-3 ανθρώπων χωρίς να σέβεται το Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα στελέχη του Οργανισμού, βρίσκεται σε πλήρη σύγκρουση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν συγκαλεί συνεδριάσεις, με αποτέλεσμα να μην προχωρούν τα θέματα. Ταυτόχρονα, οι όροι παρουσίας της Διευθύνουσας (φυσική παρουσία κυρίως εκτός του ωραρίου των εργαζομένων)δεν επιτρέπουν την απαραίτητη συνεργασία με το προσωπικό.

- Έργα του Οργανισμού είναι «κολλημένα», καθώς αυτά που εξαγγέλθηκαν το 2022, επανήλθαν αυτούσια φέτος, 3.5 χρόνια μετά (Ίδρυση 2 θυγατρικών Εταιρειών, Έργο Κρατικής εγγυοδοσίας, Έργο ERP Πληροφοριακών Συστημάτων, νέα προϊόντα)

- Η Διευθύνουσα διαχειρίζεται επί της ουσίας μόνη της το κρατικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ύψους 200 εκ.€, και προβαίνει σε μια σειρά επαφών με παρόχους, προμηθευτές και διαφόρων ειδών συμβούλους μονομερώς, χωρίς την παρουσία μελών ΔΣ ή άλλων στελεχών του οργανισμού.

- Η ίδια η Διευθύνουσα είναι και μέλος ΔΣ ιδιωτικής εξαγωγικής εταιρίας, γεγονός απόλυτα προκλητικό που δημιουργεί θέμα σύγκρουσης συμφερόντων.

- Έχουν υπάρξει καταγγελίες στην πολιτική ηγεσία από το σύνολο σχεδόν του προσωπικού.

- Υπάρχουν ερωτηματικά για το αν έχει υπογράφει η σύμβαση της εδώ και 10 μήνες.

- Τα έσοδα από την εμπορική δραστηριότητα της Εταιρίας βαίνουν διαρκώς συρρικνούμενα, καθώς η Εταιρία χάνει διαρκώς πελάτες.

- Με ένα αφήγημα περί δήθεν κάθαρσης η Διευθύνουσα βάλει συνεχώς εναντίον άλλων μελών ΔΣ και στελεχών του Οργανισμού

- Δεν πληρώνονται οι υπερωρίες των υπαλλήλων αν και ο οργανισμός είναι υπόχρεος της Ψηφιακής Κάρτας, με αποτέλεσμα να γίνονται έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας.

- Υπάρχουν καταγγελίες για τη Διευθύνουσα και σε φορείς όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο Συνήγορος του Πολίτη και η Επιθεώρηση Εργασίας. Ταυτόχρονα, η ανωτέρω κατάσταση είναι γνωστή και στα Επιμελητήρια και τους Συνδέσμους των Εξαγωγέων.

- Έχουν υπάρξει καταγγελίες εναντίον της για ανάρμοστη υβριστική συμπεριφορά σε εργαζόμενες μητέρες και εγκύους.

- Υπάρχουν καταγγελίες ότι παρεμβαίνουν συγγενικά της πρόσωπα από ιδιωτικές εταιρίες για έργα του οργανισμού.

- Αναφέρονται συνεχείς κατηγορίες προς όλους τους εργαζόμενους ως «βολεμένους», παρόλο που τα στελέχη αυτά προσελήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ.

-⁠Το τελευταίο έτος έχουν παραιτηθεί τουλάχιστον 10 στελέχη, δηλαδή άνω του 25% του προσωπικού, ενώ μερικοί εξ αυτών κατήγγειλαν τη CEO στην πολιτική ηγεσία.

- Ο Οργανισμός εδώ και καιρό λειτουργεί χωρίς Οικονομικό Διευθυντή, επικεφαλής Πωλήσεων, Στέλεχος για το Ανθρώπινο Δυναμικό, επικεφαλής Λογιστηρίου, στέλεχος εξυπηρέτησης πελατών, στέλεχος ανάλυσης πιστωτικού ρίσκου και αρκετά ακόμα στελέχη κρίσιμων ρόλων.

- Είναι αλήθεια ότι δεν υλοποιεί από τον Φεβρουάριο του 2025 την τελεσίδικη δικαστική απόφαση του ΑΣΕΠ για πρόσληψη στελέχους συγκεκριμένης ειδικότητας;»