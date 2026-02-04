«Νιώθω ντροπή για την κοινωνία που φτιάχνετε, νιώθω και τρόμο για τα παιδιά μου και για όλα τα παιδιά του κόσμου, που θα μεγαλώσουν σε αυτήν την κοινωνία του μίσους, Μια κοινωνία τεράτων» είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Καταπέλτης ήταν ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης, μιλώντας για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς στη Χίο.

«Σήμερα είναι μέρα πένθους αλλά και μέρα αγανάκτησης για τους 15 νεκρούς συνανθρώπους μας, για τους δεκάδες τραυματίες, για τα 11 παιδιά που κόντεψαν χθες το βράδυ να πνιγούν. Για τις δύο μητέρες που δεν θα γεννήσουν τα παιδιά τους. Όχι τους λάθρο, όχι τα Πακιστάνια, όχι τα ζωύφια, τους συνανθρώπους μας» είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Συνέχισε λέγοντα πως «Δεν μπορώ κύριε υπουργέ, παρά να επισημάνω μια πραγματικά τραγική, με όλη τη σημασία της λέξης, τραγική ειρωνεία. Χθες, στην τοποθέτησή μου περιέγραφα, την πολιτική της αποτροπής, που εφαρμόζετε, την περιέγραφα ως εξής: θα τους κάνουμε τη ζωή κόλαση για να μην έρχονται, στο όριο, σας είπα, μπορεί να πνίξουμε και μερικούς είναι ένα τίμημα, που πρέπει να πληρωθεί αν θέλουμε να είναι αποτελεσματική η αποτροπή.

»Μόλις είπα αυτή τη φράση εσείς κ. υπουργέ αντιδράσατε έντονα και η συνάδελφός σας, η κ. Βολουδάκη πετάχτηκε από τη θέση της, αναφωνώντας «Ε όχι» ή κάτι παρεμφερές. Μόλις λίγες ώρες μετά έχουμε αυτό το έγκλημα στα ανοιχτά της Χίου, το πλέον πολύνεκρο μετά την Πύλο. Και ήταν αναμενόμενο και ήταν προδιαγεγραμμένο. Όχι μόνο γιατί δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη στην Πύλο για τους 600 νεκρούς, που δεν τους έκλαψε κανείς γιατί ήταν λάθρο αλλά και γιατί πλέον τα pushbacks, η παράνομη επαναπροώθηση σκαφών που βρίσκονται σε διεθνή ύδατα είναι ο κανόνας δράσης του Λιμενικού σώματος εν έτει 2026.

»Το ξέρουμε έχει καταγγελθεί, έχουμε δικαστικές αποφάσεις, έχουμε την Πύλο, το Φαρμακονήσι έχουμε τώρα και την Χίο. Και όπως τότε στο Φαρμακονήσι βιάστηκε η κυβέρνηση να πει ότι μόνοι τους έσκασαν τη βάρκα, ότι μόνοι τους προκάλεσαν το δυστύχημα έτσι και σήμερα κ. Πλεύρη και κ.κ. συνάδελφοι της ΝΔ βγάλατε ήδη πόρισμα. Δώσατε και συγχαρητήρια. Επαναλαμβάνοντας κατά λέξη το δελτίο Τύπου του Λιμενικού Σώματος. Χωρίς ανεξάρτητη έρευνα, χωρίς διασταύρωση, χωρίς κανένα στοιχείο, χωρίς μαρτυρικές καταθέσεις, χωρίς τίποτα. Βγάλατε συμπέρασμα. Αλλά θα δούμε κ. υπουργέ και κ Κικίλια, που έπρεπε σήμερα να είστε εδώ να δίνετε εξηγήσεις. Θα δούμε, τι θα πει ο Συνήγορος του Πολίτη, οι Ανεξάρτητοι Ευρωπαϊκοί Μηχανισμοί Έρευνας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, γιατί εκεί θα φτάσουμε. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι; Ότι τότε σχεδόν κανείς δεν θα θυμάται. Θα θυμόμαστε όμως εμείς. Λίγοι; Λίγοι. Μπορεί και εκτός Βουλής; Μπορεί και εκτός Βουλής! Αλλά θα θυμόμαστε!» είπε.

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος πρόσθεσε πως «σήμερα δεν είναι μόνο μέρα λύπης, δεν είναι μόνο μέρα αγανάκτησης. Εγώ νιώθω ντροπή για την κοινωνία που φτιάχνετε, την κοινωνία που οικοδομείτε. Νιώθω και τρόμο για τα παιδιά μου και για όλα τα παιδιά του κόσμου. Για τα παιδιά που θα μεγαλώσουν σε αυτήν την κοινωνία του μίσους, του μίσους προς τον άλλον, την κοινωνία που δεν θεωρεί τον μετανάστη άνθρωπο, που του αφαιρεί την ανθρωπινότητά του. Που σήμερα δεν θρηνεί. Που σήμερα πανηγυρίζει. Γιορτάζει. Βρίζει. Μια κοινωνία τεράτων. Κι αναρωτιέμαι τι μπορεί κανείς να κάνει μπροστά σε τόσο μίσος»

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος έκλεισε την ομιλία του λέγοντας πως «Σας προκαλώ. Ρίξτε μια ματιά κάτω από την ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση, ή οποιουδήποτε άλλου, που ζητά διερεύνηση, που ζητά ευθύνες, που εκφράζει τη θλίψη του, τον πόνο του. Ρίξτε μια ματιά τι γίνεται στα σχόλια, χιλιάδες: «Να τους πάρετε σπίτι σας» «Καλά τους κάνανε.» « Είσαι ανθέλληνας.» «Σκάσε προδότη!» «Στον απόπατο της ιστορίας θα πάτε.» Διαβάστε τα. Δεν είναι απλώς εμετικά. Είναι ανατριχιαστικά, είναι τρομακτικά. Είναι προάγγελος καταστροφής. Είναι προάγγελος κοινωνικού ολέθρου. Και δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα της δικής σας πολιτικής. Είναι στρατηγική να τροφοδοτήσετε το μίσος, να ρίχνετε λάδι στη φωτιά. Είναι στρατηγική να τους χαϊδεύετε τ' αυτιά, να τους αποθρασύνετε πλήρως. Και ξέρετε γιατί, γιατί νομίζετε ότι μ' αυτόν τον τρόπο θα ανακτήσετε ερείσματα στα ακροατήρια της πιο σκληρής, και πιο απάνθρωπης δεξιάς, η οποία φαίνεται να απομακρύνεται σήμερα από την Νέα Δημοκρατία για λόγους που έχουν να κάνουν με άλλα πράγματα. με την οικονομική σας πολιτική και με άλλα.

»Και πώς το κάνετε αυτό; Αναστολή ασύλου, σωρηδόν φυλακίσεις, στρατόπεδα συγκέντρωσης, έχετε σπείρει όλη τη χώρα, τώρα θα πάτε και στην Αφρική και πανηγυρίζετε πάλι, και pushbacks και νεκρούς, πολλούς νεκρούς. Αλλά θα σας πω κάτι κ. Πλεύρη και συνάδελφοι και συναδέλφισσες της Νέας Δημοκρατίας: Το μίσος αυτονομείται. Το μίσος γίνεται ανεξέλεγκτο. Και στο τέλος θα καταπιεί κι εσάς. Να το ξέρετε» προειδοποίησε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

«Εμάς θα μας καταπιεί σίγουρα» απάντησε σε βουλευτή που σχολίασε.

