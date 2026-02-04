Οι γιατροί στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης των τραυματιών και των διασωθέντων του πολύνεκρου ναυαγίου και οι μαρτυρίες τους συγκλονίζουν.

Η τραγωδία στο Μερσινίδι της Χίου, με 15 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες μετανάστες, ανάμεσά τους μικρά παιδιά, και δύο έμβρυα που χάθηκαν έχει συγκλονίσει το ιατρικό προσωπικό του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου, που κλήθηκε να διαχειριστεί μια πρωτοφανή κατάσταση πίεσης και συναισθηματικής φόρτισης.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, οι γιατροί που με αυταπάρνηση έσπευσαν στο Νοσοκομείο από την πρώτη στιγMή της τραγωδίας περιέγραψαν με συγκλονιστικές μαρτυρίες τα όσα διαδραματίστηκαν μπροστά στα μάτια τους την χθεσινή νύχτα. Παρά τις σοβαρές αδυναμίες του ΕΣΥ και τα συστημικά κενά σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που είναι πολύτιμο σε καταστάσεις κρίσης εντούτοις άπαντες είτε σε εφημερία είτε εκτός υπηρεσίας έσπευσαν να συνδράμουν. Τέσσερις γιατροί, εκπροσωπώντας διαφορετικά τμήματα του νοσοκομείου αποτύπωσαν σε λόγια τις δύσκολες καταστάσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν με τα λόγια τους να λυγίζουν και να μην αφήνουν κανένα ασυγκίνητο.

Το Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πιο σκληρές δοκιμασίες του

Δεκάδες τραυματίες, πολλά παιδιά, ασυνόδευτα βρέφη, μητέρες σε κρίσιμη κατάσταση, δύο αγέννητα παιδιά που χάθηκαν. Κι όμως, το νοσοκομείο άντεξε. Όχι γιατί ήταν έτοιμο. Αλλά γιατί οι άνθρωποί του ήταν εκεί .Γιατροί όλων των ειδικοτήτων, ειδικευόμενοι, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς και διοικητικοί, είτε είχαν βάρδια είτε όχι, βρέθηκαν στις θέσεις τους μέσα σε λίγα λεπτά. Το μόνο που μέτρησε ήταν να σωθούν ζωές. Στάθηκαν όρθιοι και βοήθησαν με όλες τους τις δυνάμεις. Με επαγγελματισμό, αλλά κυρίως με ανθρωπιά. Το Σκυλίτσειο δεν έχει επαρκές προσωπικό. Δεν είχε ιδανικές υποδομές. Δεν είχε σχέδιο για μαζικές απώλειες. Έχει όμως ανθρώπους. Και αυτοί οι άνθρωποι έσωσαν όχι μόνο ζωές, αλλά και την τιμή μιας χώρας που συχνά ξεχνά να στηρίζει εκείνους που τη στηρίζουν πρώτοι.

Αυταπάρνηση και φιλότιμο

Ο πρόεδρος των Νοσοκομειακών Ιατρών, Νίκος Παπαγιάννης, υπογράμμισε ότι παρά τις ελλείψεις και τις δυσκολίες, όλοι οι γιατροί – είτε εφημέρευαν είτε όχι – ανταποκρίθηκαν αμέσως: «Το νοσοκομείο κρατήθηκε από το φιλότιμο των ανθρώπων του», τόνισε. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη μονιμοποίησης επικουρικών και ενίσχυσης του προσωπικού, καθώς οι απαντήσεις της Διοίκησης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των περιστατικών.

«Ήρθαν όλοι, κανείς δεν χρειάστηκε να φωνάξει κανέναν»

Ο Βασίλης Βασιλειάδης, Διευθυντής της Ορθοπεδικής Κλινικής, στάθηκε στη συγκινητική συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων, ακόμα και διοικητικών υπαλλήλων:

«Οι απογευματινές και βραδινές βάρδιες είναι πάντα υποστελεχωμένες. Κι όμως, ήρθαν όλοι. Νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, γιατροί. Χωρίς να τους καλέσει κανείς». Τόνισε μάλιστα ότι η διαχείριση του περιστατικού ήταν επιτυχημένη, με δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης, κυρίως σε επίπεδο οργάνωσης σχεδίων μαζικής καταστροφής: «Το νοσοκομείο χρειάζεται επειγόντως προσωπικό, όχι μόνο γιατρούς, αλλά και νοσηλευτές. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν εξαντλητικά, δεν παίρνουν ρεπό, δεν μπορούν να πάρουν άδεια».

Όσα έζησε ο παιδίατρος του Νοσοκομείου

Ο παιδίατρος Κήρυκας Ζαννίκος περιέγραψε τις πιο δύσκολες στιγμές: «Υπήρχαν πολλά παιδιά… ευτυχώς, τα περισσότερα όχι σε κρίσιμη κατάσταση. Κάποια όμως είχαν τραυματιστεί σοβαρά». Περιέγραψε και το τεράστιο πρόβλημα εύρεσης συγγενών για τα ασυνόδευτα παιδιά: «Προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε τους γονείς. Σε κάποια παιδιά οι μητέρες νοσηλεύονται στην Εντατική».

«Το μωρό που βρέθηκε μόνο του και η επανένωση με την τραυματισμένη μαμά του»

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν και η μαρτυρία της Ολυμπίας Κουβαρά, που περιέγραψε την περίπτωση ενός ασυνόδευτου μωρού: «Μέσα σε όλο αυτό τον πανικό ήταν ένα παιδί, μωρό, το οποίο ήταν ασυνόδευτο… Νομίζαμε ότι είχαν οι γονείς του πνιγεί», είπε χαρακτηριστικά. «Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τη συνάδελφο που το κρατούσε αγκαλιά. Δεν έφευγε από την αγκαλιά της. Μου είπε ότι βρέθηκε η μητέρα του, η οποία νοσηλεύεται στη χειρουργική».

«Δύο παιδιά που δεν θα γεννηθούν ποτέ… και δεκάδες άλλα που νοσηλεύονται χωρίς γονείς»

Ο Δημήτρης Κυρλαγκίτσης, ιατρός του ΤΕΠ, περιέγραψε συγκλονιστικά την πραγματικότητα: «Το καλό είναι ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι με Α κεφαλαίο στο νοσοκομείο. Το κακό είναι ότι το σύστημα βασίζεται στο φιλότιμο». Τόνισε πως τέτοια περιστατικά έχουν ξανασυμβεί και θα ξανασυμβούν, αν δεν ληφθούν μέτρα για επαρκές προσωπικό και καλύτερη οργάνωση. Αναφέρθηκε στη δραματική πίεση που δέχθηκε το ΤΕΠ, λέγοντας πως παρόμοια περιστατικά έχουν ξανασυμβεί και δυστυχώς θα ξανασυμβούν. Υπογράμμισε δε ότι η επάρκεια του νοσοκομείου είναι οριακή, και αυτό πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους. «Δύο παιδιά που δεν θα γεννηθούν ποτέ… και δεκάδες άλλα που νοσηλεύονται χωρίς γονείς», κατέληξε, αναδεικνύοντας και τη συναισθηματική φόρτιση του προσωπικού.

«Τριάζ και πέντε επείγοντα χειρουργεία μέχρι τα ξημερώματα»: Ο Διοικητής του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου περιγράφει τα όσα έζησε

Τον τρόπο με τον οποίο το Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου αντιμετώπισε τα δεκάδες περιστατικά που προέκυψαν από το πολύνεκρο ναυάγιο της 3ης Φεβρουαρίου, παρουσίασε μέσα από δηλώσεις του ο και διοικητής του Νοσοκομείου Χρήστος Τσιαχρής. Όπως περιέγραψε το Νοσοκομείο ενημερώθηκε λίγο μετά τις 21:00 για το συμβάν, και εντός μισής ώρας 25 και πλέον τραυματίες είχαν ήδη φτάσει στα Επείγοντα.

«Είχε γεμίσει το τμήμα επειγόντων από γιατρούς και νοσηλευτές πριν καν προλάβω να δώσω εντολή κινητοποίησης», είπε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε ο κ. Τσιαχρής, ακολουθήθηκε η διαδικασία τριάζ – εκτίμηση της σοβαρότητας κάθε τραυματία, με προτεραιότητα σε όσους διέτρεχαν κίνδυνο για τη ζωή τους: «Χρειάστηκε να γίνουν πέντε επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι τα ξημερώματα… Τα χειρουργεία και οι γιατροί ήταν πλήρως έτοιμοι». Ο κ. Τσιαχρής ανέφερε ότι 14 άτομα μεταφέρθηκαν ήδη νεκρά στο Νοσοκομείο, ενώ μία γυναίκα κατέληξε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την ίδια ώρα, δέκα παιδιά εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική, όλα σε καλή γενική κατάσταση.

Στο πλευρό των τραυματιών και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Σημαντική ήταν και η συνδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μετά από έκκληση του Λιμενικού Σώματος, οι εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Χίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κινητοποιήθηκαν άμεσα, προσφέροντας βοήθεια στους 25 διασωθέντες, εκ των οποίων 7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι. Από τις πρώτες στιγμές, οι εθελόντριες βρέθηκαν στο λιμάνι της Χίου, στο σημείο αποβίβασης των διασωθέντων, παρέχοντας Πρώτες Βοήθειες, υποστήριξη και φροντίδα σε ανθρώπους που είχαν βιώσει τον απόλυτο τρόμο. Στη συνέχεια, συνόδευσαν και υποστήριξαν τους τραυματίες και τους επιζώντες στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, όπου μεταφέρθηκαν για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ψυχοκοινωνική στήριξη των διασωθέντων, καθώς πολλοί από αυτούς βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ, έχοντας χάσει συγγενείς και αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. επωμίστηκαν και το δύσκολο έργο της επανένωσης παιδιών με τους γονείς τους, οι οποίοι νοσηλεύονται σε διαφορετικές κλινικές του νοσοκομείου, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν έστω και στοιχειωδώς το αίσθημα ασφάλειας. Συγκινητική ήταν η φροντίδα που προσφέρθηκε στα ανήλικα παιδιά, πολλά από τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Οι εθελοντές παρείχαν δημιουργική απασχόληση, φροντίδα και ανθρώπινη παρουσία, προσπαθώντας να απαλύνουν το σοκ και τον φόβο που βίωσαν.