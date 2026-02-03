Η εξομολόγηση της Χριστίνας Μπόμπα για την εμπειρία της με την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η Χριστίνα Μπόμπα, υποδέχτηκε στο vidcast της τον κουνιάδο της και γυναικολόγο, Παναγιώτη Τανιμανίδη, με τον οποίο και πραγματοποίησαν μία συζήτηση για το ζήτημα της υπογονιμότητας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Χριστίνα Μπόμπα, εκμυστηρεύτηκε προσωπικές τις εμπειρίες από την περίοδο που προσπαθούσε να γίνει μητέρα και βρισκόταν σε διαδικασία εξωσωματικών, ενώ δεν απέκρυψε τους φόβους και την απογοήτευση που βίωνε.

«Ας πούμε, το δικό μου παράδειγμα είναι ότι μετά από αρκετό χρόνο προσπαθειών, θυμάμαι μου ερχόταν η περίοδος και έκλαιγα. Αισθανόμουν πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση, ματαίωση, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό ψυχολογικά», ανέφερε αρχικά η Χριστίνα Μπόμπα αναφερόμενη στην προσωπική της εμπειρία.

Σε δεύτερο χρόνο, ο Παναγιώτης Τανιμανίδης, αναφέρθηκε στη λήψη ορμονών που χρειάζεται για την διαδικασία της εξωσωματικής, ένα ερώτημα που απασχόλησε την κοινότητα της ιατρικής πριν από δεκαετίες.

Πάνω σε αυτό, ο Χριστίνα Μπόμπα, σχολίασε: «Αυτό είναι πολύ καθησυχαστικό. Γιατί όλες οι γυναίκες το έχουμε άγχος. Και εγώ είχα (άγχος για τον καρκίνο λόγω ορμονών) πριν το κάνω, γι’ αυτό και σε ρώτησα».

Σε άλλο σημείο, αναφερόμενη στη διπλή κύηση η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η δίδυμη κύηση δεν είναι κίνδυνος, αυτό είναι ευλογία».

«Όσο είσαι μέσα στο ταξίδι ή δεν έρχεται το αποτέλεσμα, γιατί δεν έρχεται η εγκυμοσύνη, ψάχνεις το γιατί, στεναχωριέσαι, κλαις, αγχώνεσαι, κάνεις επαφές με ραντεβού, όλα αυτά που είναι ψυχολογικά λίγο πιο δύσκολα. Όταν έρθει το αποτέλεσμα, που στην περίπτωσή μου δύο παιδιά στην αγκαλιά μας, δεν θυμάσαι καν τι σου συνέβη στην πορεία αυτού του ταξιδιού του δύσκολου. Δεν θυμάσαι τίποτα. Ούτε το θυμάσαι για να το αναφέρεις σαν μια ιστορία αλλά δεν σ’ αγγίζει. Τελείωσε. Το ξεπέρασες και έχεις το απόλυτο…».

