Από 173 δότριες ωαρίων, σύμφωνα με τις έρευνες, έγιναν 1.226 διανομές, με τα μέλη της οργάνωσης να αποκομίζουν έως και 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Πρωτοχρονιά του 2020, ο Φώτης και η σύζυγός του, θα έπαιρναν το μεγαλύτερο δώρο. Η εξωσωματική γονιμοποίηση που είχαν στο κάνει στις 21 Δεκεμβρίου στο «Μεσογειακό Ιατρείο Γονιμότητας» στα Χανιά ήταν επιτυχής και σε εννέα μήνες θα είχαν αγκαλιά το μωρό τους. Οι φόβοι για το “ταξίδι” της πολυπόθητης κύησης πολλοί… Σίγουρα όμως δεν συμπεριλαμβανόταν σε αυτούς, το ενδεχόμενο να τους έκλεβαν το γενετικό υλικό και το παιδί τους να αποκτούσε ένα βιολογικό αδερφάκι με παραγγέλοντες γονείς που δεν είχαν συναντήσει ποτέ στη ζωή τους.

Και ίσως να μην μάθαιναν και ποτέ ότι αυτό ακριβώς συνέβη, εάν το Κρητικό FBI δεν είχε ανακαλύψει τα χειρόγραφα, ανεπίσημα αρχεία της αμαρτωλής κλινικής όπου αποτυπωνόταν όλη η αλήθεια, στην έρευνα που ακολούθησε την προφυλάκιση του γιατρού και του εμβρολόγου μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου με τις παρένθετες τον Αύγουστο του 2023.

Λίγους μήνες μετά, το ζευγάρι μάθαινε από αξιωματικούς του τμήματος οργανωμένου εγκλήματος, ότι ακριβώς την ίδια μέρα, στο διπλανό δωμάτιο, σε μια άλλη γυναίκα, στρατολογημένη ως παρένθετη, γινόταν εμβρυομεταφορά ενώς εμβρύου από ωάριο και σπέρμα των ίδιων ατόμων (του Φώτη και δότριας) η οποία θα το κυοφορούσε και θα το παρέδισε σε ένα ζευγάρι που δεν είχαν συναντήσει ποτέ.

Όπως αποκαλύπτει το zarpanews.gr, η περίπτωση γονιμοποίησης διαφορετικών περιστατικών με γενετικό υλικό προερχόμενο από τους ίδιους δότες, αφορά 12 περιστατικά μόνο της τελευταίας 5ετίας από τα οποία προέκυψαν, σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, πολλά ετεροθαλή αδέρφια και σε δύο περιπτώσεις, αμφιθαλή!

Μάλιστα, σε 75 περιπτώσεις, κλάπηκαν ωάρια από γυναίκες – πελάτισσες της κλινικής χωρίς να ενημερωθούν ή να συνεναίσουν και πουλήθηκαν σε άλλα περιστατικά, έναντι 4.500 ευρώ.

Κωδικός Ασθενούς 4010: Της έκλεψαν ωάρια και τα πούλησαν σε πέντε γυναίκες!

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Χανιώτισσας που είχε απευθυνθεί στην κλινική, στις 29.07.2019 για εξωσωματική γονιμοποίηση.

Τη μέρα της ωοληψίας, ο 75χρονος γιατρός, ο εμβυολόγος και δύο μαίες, αφαίρεσαν από το σώμα της ωάρια, μέρος των οποίων διένειμαν, χωρίς τη συγκατάθεση της ούτε τη γνώση της,

Σε λήπτρια με κωδικό 5110 (παρένθετη) με σκοπό τη γονιμοποίηση αυτών με σπέρμα επιλογής της παραγγέλλουσας και εν συνεχεία, προέβησαν σε εμβρυομεταφορά

Σε λήπτρια με κωδικό 5244 με σκοπό τη γονιμοποίηση αυτών με σπέρμα επιλογής της λήπτριας και εν συνεχεία, προέβησαν σε εμβρυομεταφορά

Σε λήπτρια με κωδικό 5342 με σκοπό τη γονιμοποίηση αυτών με σπέρμα επιλογής της λήπτριας και ενσυνεχεία σε εμβρυομεταφορά

Σε λήπτρια με κωδικό 2015 με σκοπό τη γονιμοποίηση αυτών με σπέρμα επιλογής της λήπτριας και εν συνεχεία σε εμβρυομεταφορά

Σε λήπτρια με κωδικό 4139 με σκοπό τη γονιμοποίηση αυτών με σπέρμα επιλογής της λήπτριας και εν συνεχεία σε εμβρυομεταφορά αυτών

Ενημερώθηκε δε από τον εμβρυολόγο ψευδώς ότι από το σώμα της ελήφθησαν 17 ωάρια, αντί των 33 ωαρίων που πάρθηκαν στην παραγματικότητα.

Από 173 δότριες, έγιναν, το ίδιο διάστημα, 1.226 διανομές, καθώς από την ίδια δότρια έκαναν 30, 40, ακόμα και 63 διανομές από τις οποίες η οργάνωση, αποκόμισαν έως 8,5 εκ ευρώ. Πρόκειται για ευάλωτες γυναίκες, κυρίως αλλοδαπές που στρατολογούνταν από τις “μεσίτριες” της οργάνωσης , μεταφέρονταν στην Ελλάδα μόνο για τον σκοπό αυτό, υποβάλλονταν σε ειδικές πολυήμερες θεραπείες χωρίς να προηγηθούν εξετάσεις και σε πολλές περιπτώσεις κινδύνευσαν.

Γυναίκα από την Βουλγαρία στις 20/02/2023 κινδύνεψε να πεθάνει λόγω επανηλειμμένης λήψης ωαρίων.

Δότρια από τα Χανιά, δεν ελέγχθηκε για ψυχική νόσο παρότι ο μπαμπάς της ήταν ναρκομανής και ψυχιατρικός ασθενής και η ίδια δεν υπεβλήθη σε εξετάσεις παρότι κάπνισε από 14 ετών.

Τις νάρκωναν και τους έβαζαν ορό αντί για μωρό

Μια άλλη σοκαριστική πτυχή ενδεικτική του κυνισμού με τον οποίο δρούσε η οργάνωση, είναι οι αμέτρητες (πάνω από 426) περιπτώσεις απάτης με θύματα γυναίκες που προσπαθήσουν να αποκτήσουν μωρό και τις οποίες, ο εμβρυολόγος και οι γιατροί – γυναικολόγοι της κλινικής, της υπέβαλαν σε νάρκωση παρότι είχαν αποφασίσει ότι δεν θα γίνει πράξη εμβρομεταφορές.

152 από αυτές, έχουν υποβάλει μηνύσεις στον 75χρονο γυναικολόγο της κλινικής, στον 60χρονο καθηγητή γυναικολογίας από το Ηράκλειο (είχε δηλώσει ως έδρα στα Χανιά την κλινική) στον 46χρονο γυναικολόγο – συνεργαζόμενο και κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις σε τρεις ακόμα γυναικολόγους των Χανίων που συγκυριακά ενεπλάκησαν.

Οι απάτες με τις εικονικές ιατρικές πράξεις αποκαλύφθηκαν από τα αληθή IVF/ICSI LABORATORY SHEETS που βρέθηκαν στα άδυτα του εργαστηρίου μετά από αντιπαραβολή με τα πλαστά REPORT που είχαν πάρει υτα θύματα. Ο βαθμός αποκτήνωσης στον οποίο είχαν φτάσει τα μέλη της οργάνωσης, αποτυπώνεται στις τηλεφωνικές συνομιλίες από τις επισυνδέσεις:

Ενδεικτικά στην επικοινωνία του με τον 75χρονο γιατρό, ο εμβρυολόγος στις 15.2.2023 και ώρα 8:28:57 αναφέρει ότι έχει αφιχθεί στο κέντρο μία γυναίκα, του 46χρονου γυναικολόγου στην οποία δεν θα κάνουν τίποτα, πλην όμως θα την κοιμίσουν (ναρκώσουν), καίτοι δε θα την ακουμπήσουν:

-Εμβρυολόγος: «Η πρώτη του (46χρονου) αυτή που είναι με Bluetooth που σημαίνει ότι δε θα κάνουμε τίποτα έχει έρθει. Θέλετε μήπως να την κοιμίσουμε; Αφού δε θα κάνουμε τίποτα, δε θα την ακουμπήσουμε»

– Γυναικολόγος: «Ε κοιμήστε την εντάξει»

Στις 31.3.2023 και ώρα 9:13:44 ο εμβρυολόγος ρωτάει τη βιολόγο – βοηθό, εάν για την επόμενη ημέρα έχει προγραμματιστεί κάποια εμβρυομεταφορά, ωστόσο του επισημαίνεται από τη δεύτερη ότι πρόκειται για «fake», ενώ την ίδια ημέρα και ώρα 10:37:36 καλεί την συνεργάτιδά του (3η κατηγορούμενη) προφανώς αφού ξύπνησε η παθούσα από την νάρκωση) και μιλώντας ψιθυριστά, της λέει

Εμβρυολόγος: «Τη fake τη fake, κατέβασε τηνε στο κρεβάτι»

Στις 13.4.2023 ο εμβρυολόγος αποστέλλει γραπτά μηνύματα στον 46χρονο γυναικόλο, από το περιεχόμενο των οποίων συνάγεται ότι αμφότεροι γνωρίζουν τα τεκταινόμενα, δοθέντος ότι τον ενημερώνει ότι μάλλον απλά θα κοιμηθεί το περιστατικό, αφού τα ωάρια έχουν σπάσει και ο 46χρονος του απαντάει:

«ΣΩΩΩΩΩΩΩΠΑΑΑΑ», προσθέτοντας ένα εικονίδιο που γελάει, ενώ η γνώση και της αναισθησιολόγου για τις εικονικές ιατρικές πράξεις προκύπτει από την επικοινωνία της με τον εμβρυολόγο στις 14.4.2023 και ώρα 14:26:14 όπου την ενημερώνει για το πρόγραμμα της 15.4.2023 ως εξής:

«Και εννιάμιση, μια, παιδίατρος που θα… μάλλον θα κοιμηθεί και θα ξυπνήσει. Ντάξει;», οπότε η αναισθησιολόγος, τον ρωτάει, εάν πρόκειται για την (τάδε) τη γνωστή και εκείνος, αποκρίνεται καταφατικά.

Σύμφωνα με την δικογραφία, υπάρχουν γυναίκες που υποβλήθηκαν 4, 5 ακόμα και 6 φορές σε αυτήν την εικονική διαδικασία, ενώ χαρακτηριστικά μία από τις παθούσες αναφέρει ότι όταν ξαπλώσε στο κρεβάτι, γέμισε το σεντόνι υγρά και τότε κατάλαβε πως της είχαν βάλει φυσιολογικό όρο. Η απουσία εμβρυομεταφοράς πιστοποιήθηκε στη συνέχεια από εξετάσεις που έκανε.

Την έβαλαν να αγοράσει 7 φορές ωάρια!

Χαρακτηριστικό είναι και το περιστατικό αλλοδαπής η οποία, δαπάνησε το ποσό των 56.600,00 ευρώ στο «Μεσογειακό Ιατρείο Γονιμότητας» (για ωοληψίες, εμβρυομεταφορές, αγορές ωαρίων, αγορές σπέρματος και υστεροσκοπήσεις. Συγκεκριμένα, τα έτη 2014 έως 2015, σε προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης που έκανε στο «Μεσογειακό Ιατρείο Γονιμότητας» εξαπατήθηκε 2 φορές ως προς τον αριθμό εμβρύων που της μεταφέρθηκαν και των πλεονάζοντων εμβρύων που κρυοσυντηρήθηκαν, λαμβάνοντας άλλη προφορική πληροφόρηση και άλλη αντίστοιχα γραπτή από αυτούς ενω

Το 2016, μετά από αποτυχημένης προσπάθειες εξωσωματικής με μέχρι τότε δικό της γενετικό υλικό και σπέρμα από αντίστοιχη τράπεζα σπέρματος, της προτάθηκε από τον εμβρυολόγο, η αγορά γενετικού υλικού δότριας ωαρίων αντί του ποσού των 6.000,00 ευρώ, όπως και έγινε.

Στις 15.3.2016 πάρθηκε γενετικό υλικό δότριας, εξαπατώντας την εκ νέου αναφορικά με τον αριθμό των εμβρύων που μεταφέρθηκαν στο σώμα της και αυτών που κρυοσυντηρήθηκαν.

Το 2017 και ενόσω η παθούσα φερόταν να έχει για λογαριασμό της κρυοσυντηρημένο υλικό, της προτάθηκε εκ νέου από τον εμβρυολόγο, αγορά ωαρίων από τρίτη δότρια αντί του ποσού των 6.000,00 ευρώ, όπως και έγινε στις 4.12.2017, οπότε ελήφθη γενετικό υλικό δότριας, ενώ για αυτή την προσπάθεια γονιμοποίησης ο εμβρυολόγος, εξασφάλισε σπέρμα αντί του ποσού των 500,00 ευρώ.

Τον μήνα Μάιο του 2018 η παθούσα κλήθηκε να αγοράσει εκ νέου γενετικό υλικό από δότρια ωαρίων (τέταρτη) έναντι του ποσού των 5.000,00 ευρώ για νεότερη προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης!

Το 2019 προέβη ακόμα δύο φορές στην αγορά σπέρματος που εξασφαλίστηκε μέσω του «Μεσογειακού Ιατρείου Γονιμότητας» και αντίστοιχα δύο φορές στην αγορά ωαρίων από δότριες (πέμπτη και έκτη) έναντι του ποσού των 5.000,00 ευρώ για εκάστη δότρια. Το 2020 ο 46χρονος γυναικολόγος, της πρότεινε να αγοράσει εκ νέου ωάριο από δότρια (εβδόμη) έναντι του ποσού των 6.000,00 ευρώ, όπως και έγινε την 8.3.2020, οπότε ελήφθη γενετικό υλικό δότριας, ενώ μετά την εμβρυομεταφορά στο σώμα της δύο εμβρύων, παρέμεναν στην κρυοσυντήρηση δύο (2) περισσευούμενα, ως πλεόνασμα, έμβρυα.

Όταν το έτος 2021 η παθούσα επεδίωξε να μεταφέρει το εν λόγω υλικό που φυλάσσονταν υπό στοιχεία της, σε άλλη μονάδα Ι.Υ.Α. μετά από απειλές που αναφέρει ότι δέχθηκε από τον 75χρονο γιατρό και τον εμβυρολόγο, εν τέλει παραδόθηκαν τα έμβρυα για μεταφορά σε άλλη κλινική όπου διαπιστώθηκε ότι «κατά τη διαδικασία απόψυξης βρέθηκαν θραύσματα στην παγέτα», τα οποία χαρακτηρίστηκαν από τους εμβρυολόγους «ως αδιευκρίνιστα, πιθανά κυτταρικά υπολείμματα σπασμένων εμβρύων».

Η παθούσα συνολικά δαπάνησε το ποσό των 56.600,00 ευρώ στο «Μεσογειακό Ιατρείο Γονιμότητας» (για ωοληψίες, εμβρυομεταφορές, αγορές ωαρίων, αγορές σπέρματος και υστεροσκοπήσεις ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι καμία από όλες αυτές τις πράξεις δεν καταγράφεται στα αρχεία της κλινικής!





