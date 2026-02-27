Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο ιδιοκτήτης του ταχυπλόου σκάφους μεταφοράς των μεταναστών.

Εξελίξεις έχουμε στο ναυάγιο της Χίου με τους 15 νεκρούς μετανάστες καθώς όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό ταυτοποιήθηκαν 8 και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε 5 μέλη του κυκλώματος διακίνησης μεταναστών που εντοπίστηκαν στα παράλια της Σμύρνης. Στους υπόλοιπους 3 επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης του σκάφους, οι οδηγοί και ιδιοκτήτες των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και οι κάτοχοι των υποστηρικτικών οχημάτων. Η έρευνα συνεχίζεται για τη σύνδεση της οργάνωσης με άλλα περιστατικά παράνομης διακίνησης από τις τουρκικές ακτές προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Πώς εντοπίστηκαν τα μέλη του κυκλώματος διακίνησης μεταναστών

Η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου και μέσω διεθνούς ανταλλαγής πληροφοριών με την INTERPOL και τις τουρκικές αρχές της Σμύρνης, συνέβαλε στον εντοπισμό των δραστών. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης του ταχυπλόου σκάφους που μετέφερε τους αλλοδαπούς, οι ιδιοκτήτες και οδηγοί των οχημάτων που τους μετέφεραν προς το σημείο απόπλου, καθώς και οι κάτοχοι υποστηρικτικών οχημάτων, όπως προπομπών και γερανοφόρου οχήματος ρυμούλκησης του σκάφους.

Η έρευνα συνεχίζεται για τη σύνδεση της οργάνωσης με τουλάχιστον τρία ακόμη περιστατικά παράνομης διακίνησης από τις τουρκικές ακτές προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία έλαβαν χώρα από Δεκέμβριο 2025 έως Ιανουάριο 2026.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε «οι σύγχρονοι λαθρέμποροι εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, στοιβάζοντάς τους χωρίς σωσίβια σε βάρκες, ακόμα και πετώντας τους στη θάλασσα. Η αντιμετώπιση αυτών των κυκλωμάτων αποτελεί καθήκον του Λιμενικού και της πολιτείας.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg65k207hqu9?integrationId=40599y14juihe6ly}