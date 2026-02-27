Τουλάχιστον 39 τραυματίες στο Μιλάνο από τον εκτροχιασμό του τραμ.

Συρμός του τραμ εκτροχιάστηκε στο Μιλάνο, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ τουλάχιστον άλλοι 39 τραυματίστηκαν.

Ο νεκρός ήταν άνδρας που τον χτύπησε το τραμ όταν εκτροχιάστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού πρακτορείου ειδήσεων ANSA. Τουλάχιστον 39 άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους οποίους οι περισσότεροι επέβαιναν στον συρμό. Από τους τραυματίες, ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Τη στιγμή του εκτροχιασμού το τραμ ήταν γεμάτο κόσμο και οι επιβάτες έπεσαν κάτω. Ωστόσο, ο νεκρός ανασύρθηκε κάτω από τον συρμό και εκτιμάται πως πιθανότατα ήταν πεζός, τον οποίο χτύπησε το τραμ.

«Νόμιζα ότι ήταν σεισμός. Καθόμουν και έπεσα στο πάτωμα, μαζί με άλλους επιβάτες, ήταν φριχτό», περιέγραψε στο ANSA ένα από τα άτομα που επέβαιναν στο τραμ που εκτροχιάστηκε. «Ευτυχώς χτύπησα μόνο το γόνατό μου, αλλά ο άνδρας δίπλα μου αιμορραγούσε από το κεφάλι. Μου πήρε λίγη ώρα να σηκωθώ και να βγω έξω», συμπλήρωσε.

Live εικόνα από το σημείο του δυστυχήματος στο Μιλάνο

{https://www.youtube.com/watch?v=lNELSPaTtZY}