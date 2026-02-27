Στη σύλληψη ενός υπόπτου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

'Ενας 17χρονος συνελήφθη πριν λίγο ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία στο Λουτράκι.

Η ΕΛ.ΑΣ έχει προχωρήσει σε πάνω από 10 προσαγωγές, ενώ οι καταθέσεις αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Από την αιματηρή συμπλοκή έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος, ενώ τραυματίστηκε ένας 19χρονος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgptnx5l1h5d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι έρευνες των αστυνομικών προσανατολίστηκαν με βάση την κατάθεση του 19χρονου τραυματία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα άτομο μαχαίρωσε τον ίδιο και τον φίλο του στην επαρχιακή οδό που οδηγεί από το Λουτράκι στη Μονή του Οσίο Παταπίου.

Ο 19χρονος, που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο «Σωτηρία», είπε στις Αρχές ότι το άτομο που υπέδειξε ως δράστη είχε κάποιες διαφορές μαζί τους και συναντήθηκαν προκειμένου να τις λύσουν.

Καθώς συνομιλούσαν, ο φερόμενος δράστης, ηλικίας 17 ετών με καταγωγή από χώρα της πρώην ΕΣΣΔ, τους επιτέθηκε με μαχαίρι προκαλώντας την τραγική κατάληξη με τον έναν νεκρό και τραυματία.