Με πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό το βάρος της διεθνούς νευρικότητας και των γεωπολιτικών ανησυχιών. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.277,60 μονάδες με απώλειες 1,15%, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2.271 μονάδες.Η συνεδρίαση ξεχώρισε για την εκτίναξη του τζίρου, ο οποίος ανήλθε στα 709,43 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του rebalancing των δεικτών MSCI στο κλείσιμο, με τις συναλλαγές πριν από τις δημοπρασίες να κινούνται περί τα 285 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο του τζίρου, τα 70,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες πράξεις, με τον συνολικό όγκο συναλλαγών να φτάνει τα 123,97 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, στο ταμπλό 36 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, έναντι 96 που υποχώρησαν, αποτυπώνοντας το επιβαρυμένο κλίμα που επικράτησε στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε ο τραπεζικός κλάδος, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 1,51% στις 2.563,59 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με πτώση 1,15% στις 5.799,42 μονάδες και ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,91% στις 2.764,06 μονάδες. Σε επίπεδο μήνα, ο Φεβρουάριος έκλεισε με απώλειες 1,6% για τον Γενικό Δείκτη, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε σημαντικότερη διόρθωση, της τάξης του 5,22%.

Στο τραπεζικό ταμπλό, η Alpha Bank συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών, άνω των 266 εκατ. ευρώ, κλείνοντας με ήπιες απώλειες 0,8% στα 3,72 ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα δέχθηκε τις εντονότερες πιέσεις, υποχωρώντας κατά 3,97% στα 13,78 ευρώ με συναλλαγές περίπου 109 εκατ. ευρώ. Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς έκλεισαν σχεδόν αμετάβλητες μετά τις δημοπρασίες, ενώ στις μικρότερες του κλάδου η Τράπεζα Κύπρου και η Optima κινήθηκαν πτωτικά.

Εκτός τραπεζών, ο ΟΠΑΠ και η Jumbo βρέθηκαν επίσης υπό πίεση, ενώ η Metlen και η Τιτάν κατέγραψαν αξιόλογες απώλειες. Στον αντίποδα, η Βιοχάλκο αναδείχθηκε κερδισμένη του rebalancing, καταγράφοντας άνοδο 2,87%, με θετική εικόνα και για τη Cenergy. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, μόνο η Motor Oil κατάφερε να κλείσει με θετικό πρόσημο.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισαν η ΕΧΑΕ και ο ΑΔΜΗΕ με άνοδο, ενώ αντίθετα πιέσεις δέχθηκαν τίτλοι όπως η Ελλάκτωρ, η Austriacard και η Intracom.