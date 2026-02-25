Ξεχωριστή ήταν η παρουσία της Metlen, στη μημερινή συνδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία κατέγραψε άλμα 5,25% στα 36,90 ευρώ, κλέβοντας την παράσταση εκτός τραπεζών.

Σε θετικό έδαφος έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.283,73 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,09%. Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 308,34 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 15,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα σε 18 συναλλαγές, κυρίως σε Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank, ενώ ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 44,08 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 75 μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο, έναντι 60 που υποχώρησαν, ενώ 66 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο FTSE 25 της υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,21% στις 5.814,81 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM ακολούθησε με άνοδο 0,7% στις 2.765,17 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης ηγήθηκε της ανόδου με κέρδη 2,12% στις 2.564,58 μονάδες. Η Alpha Bank και η Πειραιώς κινήθηκαν με τη μεγαλύτερη δυναμική, καταγράφοντας άνοδο άνω του 3%, ενώ ακολούθησαν με πιο ήπια κέρδη η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία της Metlen, η οποία κατέγραψε άλμα 5,25% στα 36,90 ευρώ, κλέβοντας την παράσταση εκτός τραπεζών. Θετικά κινήθηκαν επίσης η Jumbo, η Aegean και η Βιοχάλκο, η οποία συνέχισε την ανοδική της πορεία ξεπερνώντας τα 15 ευρώ. Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν η Coca Cola HBC και ο ΟΠΑΠ, συνεχίζοντας τη διορθωτική τους πορεία.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, έντονη ήταν η αντίδραση της Ελλάκτωρ με άνοδο άνω του 8%, ενώ σημαντικά κέρδη κατέγραψαν και οι Profile, Ideal και Φουρλής. Αντίθετα, απώλειες σημείωσαν μεταξύ άλλων οι Qualco, Trade Estates και Dimand, με την τελευταία να κλείνει αρνητικά για όγδοη συνεχόμενη συνεδρίαση.