Η συμμορία έκρυβε τα ναρκωτικά μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο επιχείρησης για υπόθεση εισαγωγής και διακίνησης κοκαΐνης από τη Γερμανία.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά τρία κιλά κοκαΐνης, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ναρκωτική ουσία είχε αποσταλεί ως εμπόρευμα από τη Γερμανία, με σκοπό να παραληφθεί στη Θεσσαλονίκη. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των εμπλεκομένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 κιλά κοκαΐνης

3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

αεροβόλο όπλο,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

4 κινητά τηλέφωνα.

4 οχήματα ως μέσα τέλεσης της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα, η οποία τους άσκησε κατηγορία για εμπορία ναρκωτικών. Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για να απολογηθούν και παραμένουν υπό κράτηση μέχρι νεωτέρας.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον πλήρη εντοπισμό των συνεργών και τη διερεύνηση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας.