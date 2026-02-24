Απρόσμενη εξέλιξη είχε η απόπειρα διάρρηξης σε επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη.

Στη σύλληψη ενός άνδρα που επιχείρησε να διαρρήξει κάβα στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η αστυνομία, τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2).

Ο επίδοξος διαρρήκτης μπήκε στο κατάστημα, ενώ ο συνεργός του παρέμενε απ’ έξω κρατώντας «τσίλιες». Ωστόσο, η παρουσία τους έγινε γρήγορα αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος προσπάθησε να αποτρέψει τη διάρρηξη. Ο συνεργός κατάφερε να διαφύγει, ενώ ο δράστης, στην προσπάθειά του να ξεφύγει, πέταξε αντικείμενο προς τον ιδιοκτήτη και επέστρεψε στο εσωτερικό της κάβας, προκαλώντας φθορές.

{https://youtu.be/tOKkxLmn-0A?si=ZBFd_-IjUj81SVjm}

Μη μπορώντας να διαφύγει, κρύφτηκε μέσα στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, πίσω από γυψοσανίδα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο πραγματοποίησαν έρευνα στον χώρο, εντόπισαν τον άνδρα και, αφού έσπασαν τη γυψοσανίδα, τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο συλληφθείς είναι γνωστός για παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συνεργού του.

{https://youtu.be/RG9ujYCymKM?si=obTOU3vmI-T3kTzU}