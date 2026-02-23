Η φωτιά ξέσπασε σε σκουπίδια σε υπαίθριο χώρο της ιστορικής βιομηχανίας.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026), για φωτιά που ξέσπασε στην ιστορική κεραμοποιία «Αλλατίνη», η οποία τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο..

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ThessPost.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της ιστορικής βιομηχανίας στην Θεσσαλονίκη στις 19:30, ωστόσο από φωτογραφίες παρατηρείται ότι οι φλόγες διακρίνονται και στο εσωτερικό του κτιρίου.

Στο σημείο, όπου καίγονταν τα απορρίματα, επιχείρησαν δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες.