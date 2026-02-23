Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εντόπισαν έναν συνεργάτη της που την είχε οδηγήσει στο μέρος όπου κρυβόταν ο βαρόνος των ναρκωτικών.

Μια από τις ερωτικές συντρόφους του Νεμέσιο Ρούμπεν Οσεγκέρα Θερβάντες, του «Ελ Μέντσο» που σκοτώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση στο Μεξικό, ήταν αυτή που έδωσε την πληροφορία για το πού βρισκόταν ο βαρόνος των ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει το Skynews, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Μεξικού, στρατηγό Ρικάρδο Τρεβίγια Τρέχο, οι Αρχές εντόπισαν το Σάββατο «έναν έμπιστο συνεργάτη μιας εκ των συντρόφων του Ελ Μέντσο», ο οποίος οδήγησε τη γυναίκα σε κτίριο στην Ταπάλπα, στην πολιτεία Χαλίσκο.

«Εκεί, η σύντροφος συναντήθηκε με τον "Ελ Μέντσο" και στις 21 Φεβρουαρίου αποχώρησε από το ακίνητο», ανέφερε. «Ελήφθησαν πληροφορίες ότι ο Ελ Μέντσο παρέμενε στο σημείο, περιβαλλόμενος από ομάδα ασφαλείας. Η επιχείρηση σχεδιάστηκε την ίδια ημέρα», αποκάλυψε ο στρατηγός.

Ο Οσεγκέρα, ένας από τους πλέον καταζητούμενους διακινητές ναρκωτικών παγκοσμίως και επικεφαλής του CJNG, τραυματίστηκε όταν μέλη του καρτέλ «αντιστάθηκαν με πολύ βίαιο τρόπο» στη σύλληψή του και υπέκυψε κατά τη μεταφορά του στην Πόλη του Μεξικού, σύμφωνα με τον υπουργό.

Όπως έγινε γνωστό, ο Τρεβίγια ανέφερε ότι ο Οσεγκέρα και ο «στενός του κύκλος» διέφυγαν αρχικά σε δασώδη περιοχή στα περίχωρα της Ταπάλπα, όπου άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και ελικοπτέρου της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση. Δύο σωματοφύλακες τραυματίστηκαν και κατέληξαν καθ’ οδόν προς ιατρική μονάδα, ενώ άλλοι πέντε άνδρες του καρτέλ σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ή μετά την επιχείρηση.

Η επιδρομή του καρτέλ ήταν «πολύ βίαιη» και το ελικόπτερο αναγκάστηκε σε αναγκαστική προσγείωση.

Ο υπουργός Άμυνας του Μεξικού, είπε ότι στην επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων και της Εθνοφρουράς για τη σύλληψη του "El Mencho" συμμετείχαν επίσης έξι ελικόπτερα και ότι ένα μαχητικό αεροσκάφος ήταν σε ετοιμότητα για να μεταφέρει τον βαρόνο των ναρκωτικών στην πρωτεύουσα του Μεξικού. Ωστόσο, πέθανε πριν προλάβει να επιβιβαστεί στο πλοίο.

Χάος στο Μεξικό μετά την εξόντωση του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών

Εκατοντάδες οδοφράγματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά αναφέρθηκαν σε 20 μεξικανικές πολιτείες, τα περισσότερα από αυτά στη Χαλίσκο, μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο». Καθώς οι πολίτες κρυβόντουσαν, είδαν αυτοκίνητα να τυλίγονται στις φλόγες στη μέση των δρόμων, μεταξύ άλλων βίαιων πράξεων καθώς αρχίζει να φουντώνει ένας πιθανός πόλεμος διαδοχής εντός του καρτέλ.

Επιθέσεις αναφέρθηκαν επίσης σε βενζινάδικα και τράπεζες, σύμφωνα με τον Omar García Harfuch, ανώτατο αξιωματούχο ασφαλείας του Μεξικού. Στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας, ο García Harfuch δήλωσε ότι 70 άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με τέτοιου είδους βίαιες πράξεις. Πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 30 ύποπτοι για μέλη καρτέλ και 27 μεξικανικές αρχές που ανταποκρίθηκαν στο ξέσπασμα βίας έχουν επίσης σκοτωθεί.

«Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ασφάλεια σε όλο το Μεξικό, και αυτό ακριβώς γίνεται», δήλωσε η Σάινμπαουμ, προσθέτοντας ότι οι αποκλεισμοί σταμάτησαν τη Δευτέρα.

Παράλληλα, πολλές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις την Κυριακή ως απάντηση στη βία που ξέσπασε στους δρόμους του Μεξικού, αφήνοντας τους ταξιδιώτες αποκλεισμένους σε όλη τη χώρα.

Μια προειδοποίηση ασφαλείας από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ που καλούσε τους Αμερικανούς πολίτες σε πέντε μεξικανικές πολιτείες να «μείνουν στα σπίτια τους» παρέμεινε σε ισχύ τη Δευτέρα.

Οι περιοχές που επηρεάζονται από τον συναγερμό περιλαμβάνουν τις πολιτείες Μιτσοακάν, Γκερέρο και Νουέβο Λεόν, καθώς και την πολιτεία Ταμαουλίπας, ιδίως την πόλη Ρεϊνόσα, και την πολιτεία Χαλίσκο, συμπεριλαμβανομένων των Τσαπάλα, Γκουανταλαχάρα και της τουριστικής πόλης Πουέρτο Βαγιάρτα.

Η Σάινμπαουμ δήλωσε ότι οι ακυρωμένες πτήσεις, ιδίως ορισμένες στο Πουέρτο Βαγιάρτα, αναμένεται να αποκατασταθούν πλήρως έως αύριο Τρίτη.

