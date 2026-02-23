Η πρώτη σειρά αρχείων που σχετίζονται με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ θα δημοσιευτεί στις αρχές Μαρτίου, όπως ανακοινώθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο Πίτερ Μάντελσον, πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ, συνελήφθη ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα, δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το AP, ένας εκπρόσωπος δήλωσε στο πρακτορείο πως: «Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 72χρονο άνδρα ως ύποπτο για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Συνελήφθη σε μια διεύθυνση στο Κάμντεν τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση. Αυτό έρχεται μετά από εντάλματα έρευνας σε δύο διευθύνσεις στις περιοχές Γουίλτσιρ και Κάμντεν».

Η αστυνομία ερευνά τον Μάντελσον σχετικά με έγγραφα που υποδηλώνουν ότι παρείχε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον Έπσταϊν πριν από ενάμιση δεκαετία. Δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Η σύλληψή του έρχεται τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, του πρώην πρίγκιπα Άντριου, ως ύποπτου για παρόμοιο αδίκημα που σχετίζεται με τη φιλία του με τον Έπσταϊν.

Ο Μάντελσον απολύθηκε από τη διπλωματική του θέση τον Σεπτέμβριο, μετά τη δημοσίευση email που έδειχναν ότι διατηρούσε φιλία με τον Έπσταϊν μετά την καταδίκη του χρηματοδότη το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα που αφορούσαν ανήλικο. Όταν περισσότερες λεπτομέρειες αποκαλύφθηκαν σε έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, η αστυνομία ξεκίνησε ποινική έρευνα.