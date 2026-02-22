Παράλληλα, ο ίδιος έβριζε και απειλούσε τους αστυνομικούς.

Αναστάτωση προκάλεσε σε πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο «Μακεδονία» το Σάββατο (21/02), ένας 30χρονος άνδρας, που βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια πτήσης από πόλη της Ευρώπης, ο 30χρονος παρενοχλούσε επιβάτες και πλήρωμα, περιφερόμενος στους διαδρόμους του αεροσκάφους και παραβλέποντας εντολές από τον πιλότο και το πλήρωμα.

Όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, ο 30χρονος οδηγήθηκε στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας. Εκεί, συνέχιζε να προπηλακίζει τους Αστυνομικούς εξυβρίζοντάς και απειλώντας τους.

Μάλιστα, ο Αξιωματικός Υπηρεσίας τραυματίστηκε ελαφρά εξαιτίας του 30χρονου, ο οποίος τελικώς συνελήφθη αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dglj1tn2mm49?integrationId=40599y14juihe6ly}