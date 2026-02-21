Το μήνυμά της για τη λήξη των Αγώνων 2026.

Αποχαιρετιστήριο μήνυμα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano/Cortina 2026... έστειλε μέσω των social media η Γιούτα Λέερνταμ.

Η Ολλανδή δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 1000 μέτρα στο πατινάζ ταχύτητας γυναικών, σημειώνοντας νέο Ολυμπιακό ρεκόρ, αλλά και το ασημένιο μετάλλιο στα 500 μέτρα του πανινάζ ταχύτητας. «Αντίο Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι φεύγω με το όνειρό μου στο λαιμό μου. Χρυσό, ασημένιο και ένα ολυμπιακό ρεκόρ», έγραψε σε μία από τις δύο αναρτήσεις που κοινοποίησε στο Instagram, η Λέερνταμ, αρραβωνιασμένη με τον πυγμάχο και YouTuber Τζέικ Πολ.

Να σημειωθεί ότι η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου της Γιούτα Λέερνταμ στους Ολυμπιακούς Αγώνες προκάλεσε αρκετή αναστάτωση, όχι μόνο για το μετάλλιο που κέρδισε, αλλά και για τη χειρονομία της Ολλανδέζας αθλήτριας του πατινάζ στο τέλος του αγώνα. Αφού κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, , η Λέερνταμ άνοιξε τη φόρμα της, αποκαλύπτοντας τελικά ένα λευκό τοπ της Nike. Για μια στιγμή, υπήρχαν φόβοι για πρόστιμο ή ακόμα και αποκλεισμό, καθώς η διαφήμιση χορηγών δεν επιτρέπεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξε ανάρμοστη συμπεριφορά από την Ολλανδή αθλήτρια του πατινάζ.

{https://www.instagram.com/p/DU_IglFDaWh/}

«Για μένα, η φωτογραφία αποτύπωσε την ουσία αυτού που αντιπροσώπευαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες για έναν αθλητή. Αυτή η στιγμή αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να εγκαταλείψεις αυτό που είσαι για να πετύχεις κάτι σπουδαίο, ότι η εμφάνιση δεν ορίζει ένα άτομο ή έναν αθλητή και ότι με σκληρή δουλειά και αποφασιστικότητα, όλα μπαίνουν στη θέση τους. Είναι τόσο ειρωνικό γιατί το μακιγιάζ μου ήταν κάτι για το οποίο κρίθηκα σε όλη την καριέρα μου, ενώ το μόνο που έκανε ήταν να μου δώσει αυτοπεποίθηση και να με κάνει να νιώθω θηλυκή και δυνατή», ανέφερε μιλώντας για την πίεση που ένιωθε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Και πρόσθεσε: «Η κρίση που έχω αντιμετωπίσει για τόσα πολλά πράγματα, η σκληρή δουλειά που έχω αφιερώσει όλα αυτά τα χρόνια, όλα ήρθαν μαζί εκείνη τη στιγμή. Δεν ένιωσα ποτέ την ανάγκη να αποδείξω τίποτα. Το έκανα αυτό για τον εαυτό μου, τον νεότερο εαυτό μου, την οικογένειά μου και όλες τις γυναίκες που δεν θέλουν να τους βάζουν ταμπέλες και θέλουν απλώς να είναι ο εαυτός τους. Μια υπενθύμιση ότι μπορείς να είσαι ήρεμη και δυνατή, πειθαρχημένη και θηλυκή, όλα ταυτόχρονα. Ποτέ μην αφήσεις κανέναν να χαμηλώσει το φως σου».