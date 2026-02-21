Αύριο η τελετή λήξης για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026.

Η Μαρία Ελένη Τσιόβολου θα είναι σημαιοφόρος της Ελλάδας στην τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano /Cortina 2026, αύριο (22/2-21:30) στην Αρένα της Βερόνα.

H Tσιόβολου συμμετείχε στους Αγώνες στη γιγαντιαία τεχνική κατάβαση και στην τεχνική κατάβαση. Αυτή ήταν η δεύτερη συμμετοχή της σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αν το στάδιο «San Siro» στο Μιλάνο ήταν το σκηνικό για μια αξέχαστη τελετή έναρξης, η μαγευτική «Arena» της Βερόνα θα βρίσκεται αύριο (22/2-21:30) στο επίκεντρο της τελετής λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano/Cortina 2026.

«Ομορφιά εν Δράσει», είναι ο τίτλος της τελετής λήξης, στην οποία θα συμμετάσχει επίσης ο διεθνής σταρ Ρομπέρτο ​​Μπόλε, ένας από τους πιο διάσημους χορευτές στον κόσμο. Θα τον συνοδεύει επίσης ο Ακίλε Λάουρο, τραγουδιστής γεννημένος στη Βερόνα και είδωλο της σύγχρονης ποπ, ξεπερνά τα όρια της μουσικής και κινείται ανάμεσα στη μόδα, την performance art και τη συμβολική εικόνα.

Η Μπενεντέτα Πορκαρόλι, Ρωμαία ηθοποιός γεννημένη το 1998, θα είναι επίσης παρούσα., ενώ το κοινό θα χορέψει επίσης με τη μελωδία του βραβευμένου DJ Γκάμπρι Πόντε.

Η «Arena», ένα ρωμαϊκό αμφιθέατρο που χρονολογείται από τον 1ο αιώνα μ.Χ., είναι μια από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες στην πόλη και στην Ιταλία συνολικά.

Η διευθύντρια τελετών έναρξης και λήξης των Αγώνων , Μαρία Λάουρα Ιασκόνε, την περιέγραψε ως «ένα μέρος γνωστό σε όλο τον κόσμο για την ιστορία του και την ικανότητά του να φιλοξενεί σπουδαίες όπερες». Θα αποτελέσει επίσης, το σκηνικό για την εναρκτήρια εκδήλωση των Παραολυμπιακών Αγώνων Milano/Cortina 2026, που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Μαρτίου.