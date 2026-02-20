Το Πατρινό Καρναβάλι 2026 κορυφώνεται με την μεγάλη παρέλαση των καρναβαλιστών στις 22 Φεβρουαρίου, όλες οι λεπτομέρειες.

Το Πατρινό Καρναβάλι 2026 ετοιμάζεται για την κορύφωσή του αυτό το σαββατοκύριακο μετά από ένα μήνα γεμάτο εκδηλώσεις και δράσεις. Η Πάτρα ετοιμάζεται να ζήσει για μια ακόμη χρονιά την Αποκριά στο έπακρο με τους καρναβαλιστές όλων των ηλικιών να δίνουν ραντεβού αυτό το τριήμερο παραμονές Καθαράς Δευτέρας στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Η μεγάλη παρέλαση της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου είναι η αποκορύφωση του καρναβαλικού κεφιού, της ευρηματικότητας, της δημιουργίας, της νεανικής ορμής και της έμπνευσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgjl0ghw2my9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δείτε όλο το πρόγραμμα για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 εδώ

Το απόγευμα του Σαββάτου η νυχτερινή Ποδαράτη: Οι λεπτομέρειες της Παρέλασης

Το 2026 η Νυχτερινή Ποδαράτη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00 σκορπίζοντας παντού το κέφι, τη χαρά και εικόνες μοναδικές κατά μήκος της οδού Κορίνθου (από το ύψος της Γούναρη έως το ύψος της Κολοκοτρώνη) και στην πλατεία Γεωργίου Α΄. Προθέρμανση… για χιλιάδες καρναβαλιστές λίγο πριν τη Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής. Το κέφι ανεβάζει τους ρυθμούς και κάνει την καρδιά να τρέχει, καθώς τα πόδια και να θέλουν δεν μπορούν να αντισταθούν. Παρελαύνουν εκτός από τα άρματα του Δήμου, τα πληρώματα με τους χιλιάδες καρναβαλιστές χωρίς όμως τα δικά τους άρματα και τις μικροκατασκευές. Για αυτό έχει πάρει και το όνομα Ποδαράτη. Η μουσική συνδράμει στο ξεφάντωμα, οι φωτισμοί, τα χρώματα, ο αυθορμητισμός υφαίνουν ένα πρωτοφανές γαϊτανάκι διασκέδασης που ξετυλίγεται στο τέλος της παρέλασης στην πλατεία Γεωργίου Α΄. Ένα εντυπωσιακό πανόραμα χρωμάτων, φαντασίας, έμπνευσης, δημιουργίας και συμμετοχής που μεταμορφώνει την πόλη δίνοντας ατμόσφαιρα γενικευμένης γιορτής. Aντλεί από ένα ευρύτατο φάσμα επιρροών και δημιουργικών ερεθισμάτων. Θέματα με σατιρικό πνεύμα, καλλιτεχνική κατεύθυνση, επίκαιρη ή διαχρονική ισχύ γεννώνται από το καρναβαλικό τους δαιμόνιο. Εκεί καρναβαλιστές και θεατές εμπλέκονται σε ένα ατέλειωτο πάρτι, που συνεχίζεται όλη τη νύχτα στους δρόμους και στα κέντρα διασκέδασης της καρναβαλικής πρωτεύουσας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgjk96gonatl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι ώρα η Μεγάλη Παρέλαση στις 22/2 - Η τελετή λήξης

Το 2026 η Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 2μμ κορυφώνοντας τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας. Η κορύφωση της διασκέδασης «χτυπά κόκκινο». Χιλιάδες καρναβαλιστές χρωματίζουν με το κέφι και τη ζωντάνια τους την πρωτεύουσα του Καρναβαλιού. Ένας χείμαρρος χαράς συγκλονίζει το κέντρο της πόλης, ο συναγωνισμός, η άμιλλα, η ευρηματικότητα, συντονίζονται στους ρυθμούς της μουσικής… Η πιο όμορφη στιγμή της νεολαίας! Η Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής.

Προηγούνται η Μπάντα του Δήμου και τα καρναβαλικά άρματα του Δήμου και ακολουθούν τα καρναβαλικά πληρώματα, πολλά με δικά τους άρματα και καρναβαλικές κατασκευές. Οι αναρίθμητοι καρναβαλιστές ακούραστα ακολουθούν μια διαδρομή 4 περίπου χιλιομέτρων, διασχίζοντας την οδό Κορίνθου, τον κεντρικό δρόμο της Πάτρας. Η παρέλαση ακολουθεί την οδό Κορίνθου και έχει ως αφετηρία το ύψος της οδού Παπαφλέσσα καταλήγοντας στο ύψος της οδού Κιλκίς.

Στο τέλος της Μεγάλης Παρέλασης της Κυριακής παρελαύνουν τα οχήματα των συλλόγων των σοκολατοριχτών που γλυκαίνουν με τις σοκολατορίψεις τους τους θεατές σε πεζοδρόμια και μπαλκόνια κατά μήκος της Κορίνθου και στην πλατεία Γεωργίου Α΄. Το ιστορικό και αναλλοίωτο στο πέρασμα του χρόνου έθιμο του σοκολατοπόλεμου αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι του Πατρινού Καρναβαλιού. H ύπαρξη σοκολατών σε χορούς ανιχνεύεται από το τέλος του 19ου αιώνα, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια έχει καθιερωθεί και το μεσημέρι του τελευταίου Σαββάτου του Πατρινού Καρναβαλιού περιοδεία των οχημάτων με τους σοκολατορίχτες σε εκτεταμένο σοκολατοπόλεμο στο κέντρο της πόλης.

{https://www.youtube.com/watch?v=f-LRnK9y7tE}

Πότε θα κάψουμε τον βασιλιά Καρνάβαλο στο Πατρινό Καρναβάλι 2026

Η Τελετή Λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 9μμ παραδίδοντας τη σκυτάλη στο Καρναβάλι του 2027. Η Μεγάλη Παρέλαση έχει τελειώσει μα το κέφι συνεχίζει να συνεγείρει τις διαθέσεις των καρναβαλιστών που ομαδικά συρρέουν στο Μώλο της Αγίου Νικολάου για να παρακολουθήσουν την Τελετή Λήξης. Η παράδοση θέλει ο Βασιλιάς Καρνάβαλος να παραδίδεται στην πυρά καταμεσής της θάλασσας και να ακολουθεί ρίψη πυροτεχνημάτων. Η εκδήλωση συνήθως περιλαμβάνει χορευτικά σόου, μουσική συναυλία από γνωστά ροκ ή ποπ συγκροτήματα, ακροβατικά κι άλλες εκπλήξεις, με το Δήμαρχο Πατρέων να ευχαριστεί τους καρναβαλιστές και τους επισκέπτες της πόλης για τη συμμετοχή τους, και συμβολικά να δίνει το σύνθημα για την προετοιμασία των καρναβαλικών εκδηλώσεων της επόμενης χρονιάς. Η Τελετή Λήξης ολοκληρώνεται με ένα υπαίθριο μουσικοχορευτικό πάρτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Καθαράς Δευτέρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7rzgewxn0p?integrationId=40599y14juihe6ly}