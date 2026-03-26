Οι μαθητές από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας που πήγαν στο νησί για να παρελάσουν δεν μπορούν να ταξιδέψουν πίσω στην Αθήνα λόγω καιρού - Άγνωστη η ημερομηνία επιστροφής τους.

Στη Γαύδο πραγματοποιήθηκε η παρέλαση για την 25η Μαρτίου από αντιπροσωπεία μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, σε μια συμβολική κίνηση καθώς στο νησί δεν υπάρχει πλέον κανένας μαθητής.

Η εκδήλωση περιλάμβανε επίσης γιορτή με απαγγελίες ποιημάτων και διάφορες δράσεις, σε συνεργασία με τη Δήμαρχο Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, και την ομάδα γονέων «Όπου υπάρχουν άγγελοι».

Ωστόσο, οι μαθητές και οι γονείς τους, συνολικά 47 άτομα, παραμένουν αποκλεισμένοι στο νησί λόγω απαγορευτικού απόπλου που επιβλήθηκε εξαιτίας ισχυρών ανέμων αναφέρει το zarpanews.gr. Η ομάδα είχε φτάσει στη Γαύδο τη Δευτέρα για να οργανώσει την παρέλαση και σχεδίαζε να επιστρέψει στην Αθήνα την ίδια ημέρα.