Στο δωμάτιο του, το οποίο μοιράζεται με τον 17χρονο αδελφό του εντοπίστηκαν μαχαίρια – πεταλούδες, ρόπαλα, στιλέτα και σουγιάδες.

Συνελήφθη 14χρονος μαθητής Γυμνασίου στα Χανιά, κατηγορούμενος για εκφοβισμό και εκβιασμό συμμαθητών του, αφαιρώντας το χαρτζιλίκι τους με απειλές και βία.

Ο μαθητής φέρεται να κατέγραφε προσωπικές συνομιλίες με κινητό και να εκβίαζε τους συμμαθητές του ότι θα τις δημοσιοποιούσε αν δεν του δώσουν χρήματα σύμφωνα με το zarpanews.gr. Κατά την έρευνα στο σπίτι του, η αστυνομία βρήκε και κατέσχεσε μαχαίρια, στιλέτα, ρόπαλα και σουγιάδες.

Ο 14χρονος συνελήφθη για οπλοκατοχή και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Συνελήφθησαν επίσης ο πατέρας και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ ο 17χρονος αδερφός του αφέθηκε ελεύθερος.