Νέα στοιχεία που, σύμφωνα με την πλευρά των θυμάτων των υποκλοπών, ανατρέπουν κρίσιμες παραδοχές της διάταξης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα για την υπόθεση του Predator τίθενται πλέον υπόψη του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου του Αρείου Πάγου, εν μέσω κλιμακούμενης αντιπαράθεσης γύρω από τη εισαγγελική διαχείριση της υπόθεσης.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο δικηγόρος θυμάτων των υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσσές παρέθεσε στοιχεία από δικαστικές αποφάσεις, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και έγγραφα της Εθνικής Τράπεζας, υποστηρίζοντας ότι προκύπτουν κρίσιμες αντιφάσεις γύρω από τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας που συνδέθηκε με την αποστολή μηνυμάτων παγίδευσης μέσω του λογισμικού Predator.

Ο κ. Κεσσές κάνει λόγο για «ακραία πράξη συγκάλυψης» και υποστηρίζει ότι η εισαγγελική κρίση «αποτελεί πρόκληση για όλο τον νομικό κόσμο».

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρίσκεται η υπόθεση της προπληρωμένης κάρτας που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, χρησιμοποιήθηκε για την αγορά μηνυμάτων παγίδευσης μέσω Predator και συνδέεται με τον Αιμίλιο Κοσμίδη.

Ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επέλεξε να προστατεύσει τον κ. Κοσμίδη, παρά τα –όπως αναφέρει– «συντριπτικά νέα στοιχεία» που προέκυψαν κατά τη δικαστική διαδικασία.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο κ. Κοσμίδης είχε καταθέσει ότι είχε προμηθευτεί την επίμαχη κάρτα το 2010, χωρίς ποτέ να την ενεργοποιήσει ή να τη χρησιμοποιήσει, ενώ είχε ισχυριστεί ότι κάποια στιγμή αφαιρέθηκε από το σπίτι του χωρίς να γνωρίζει πότε ακριβώς και χωρίς να δηλώσει απώλεια. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο κ. Κεσσές, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο ζήτησε από την Εθνική Τράπεζα αναλυτικά στοιχεία για την κάρτα, τα οποία –κατά τον ίδιο– δεν είχαν αναζητηθεί κατά την προκαταρκτική έρευνα από τους εισαγγελείς Αχιλλέας Ζήση και Γεωργία Αδειλίνη.

Ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που διαβίβασε η τράπεζα στις 22 Ιανουαρίου 2026 δείχνουν πως η κάρτα εκδόθηκε στις 2 Ιουνίου 2020 και παραδόθηκε αυθημερόν στον κ. Κοσμίδη μαζί με τους κωδικούς ενεργοποίησης. Η κάρτα ενεργοποιήθηκε την ίδια ημέρα μέσω του κινητού του τηλεφώνου και λίγα λεπτά αργότερα χρησιμοποιήθηκε για αγορά μηνυμάτων παγίδευσης.

Ο κ. Κεσσές σημειώνει ακόμη ότι η κίνηση του λογαριασμού εμφανίζει δεκάδες συναλλαγές έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία η ομάδα της Google Threat Analysis Group αποκάλυψε την ύπαρξη του Predator. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο κ. Κοσμίδης ουδέποτε δήλωσε απώλεια της κάρτας, δεν πήρε τις κινήσεις της κάρτας και δεν υπέβαλε μήνυση για τη χρήση της από τρίτους, αλλά στράφηκε νομικά μόνο κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη για δυσφήμηση, μετά από την μήνυση που του είχε ο δημοσιογράφος.

Κατά τον δικηγόρο, παρά τα νέα αυτά στοιχεία, ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν προκύπτει ποιος χρησιμοποίησε την κάρτα, γεγονός που –όπως αναφέρει– υπερβαίνει «τα όρια της κοινής λογικής».

Ο ίδιος κατηγορεί τον κ. Τζαβέλλα ότι αγνόησε αποδεικτικά στοιχεία και λειτούργησε «με τρόπο που ούτε οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν θα τολμούσαν».

Ο κ. Κεσσές στην ανάρτησή του επισυνάπτει τα αποσπάσματα της δικαστικής απόφασης, την κίνηση της κάρτας και σχετικά έγγραφα της Εθνικής Τράπεζας, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του για την υπόθεση.

Η παρέμβασή του έρχεται λίγες ώρες μετά το αίτημα ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο που κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος είναι διάδικος στην υπόθεση Predator, καθώς και το αίτημα εξαίρεσης του κ. Τζαβέλλα που υπέβαλε προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του ανώτατου δικαστηρίου.