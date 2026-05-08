Το ηφαίστειο Ντουκόνο εξερράγη, προκαλώντας εκκωφαντικό θόρυβο και εκτοξεύοντας στήλη πυκνού καπνού σε ύψος περίπου 10 χιλιομέτρων πάνω από την κορυφή.

Τρεις πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο, στο νησί Χαλμαχέρα της ανατολικής Ινδονησίας.

«Υπάρχουν τρεις νεκροί, δύο αλλοδαποί και ένας κάτοικος της Τερνάτε [νησί στην ανατολική Ινδονησία]», δήλωσε στο Kompas TV ο αρχηγός της αστυνομίας της περιφέρειας Βόρειας Χαλμαχέρα, Έρλιχσον Πασαρίμπου.

Επτά άνθρωποι κατάφεραν να κατέβουν με ασφάλεια, πρόσθεσε, ενώ άλλοι 10 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Ινδονησίας (BNPB), πέντε ορειβάτες τραυματίστηκαν από την έκρηξη.

«Οι κοινές ομάδες της περιφερειακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών και της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες και τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ορειβατών από την ορεινή περιοχή, καθώς η ηφαιστειακή δραστηριότητα αυξάνεται», δήλωσε ο εκπρόσωπος Αμπντούλ Μουχάρι.

Ο Έρλιχσον ανέφερε ότι η επιχείρηση διάσωσης διεξάγεται σε δύσβατο έδαφος και τα οχήματα μπορούν να φτάσουν μόνο μέχρι ένα σημείο της πλαγιάς. «Πρέπει να μεταφέρουν τα θύματα με φορείο στο υπόλοιπο της διαδρομής. Και εξακολουθούν να ακούγονται υπόκωφοι ήχοι από την έκρηξη. Αυτό επιβραδύνει την επιχείρηση εκκένωσης», τόνισε.

Η Λάνα Σάρια, επικεφαλής της κρατικής γεωλογικής υπηρεσίας, δήλωσε ότι η πρωινή έκρηξη συνοδεύτηκε από «εκκωφαντικό θόρυβο» και πυκνή στήλη καπνού που υψώθηκε από την κορυφή του Ντουκόνο.

«Η κατεύθυνση διασποράς της στάχτης κλίνει προς τον βορρά, επομένως οι κατοικημένες περιοχές και η πόλη Τομπέλο πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή για … βροχή ηφαιστειακής στάχτης», τόνισε.

Η Ινδονησία διαθέτει σχεδόν 130 ενεργά ηφαίστεια.

Το όρος Ντουκόνο παραμένει ενεργό εδώ και δεκαετίες, έχοντας παρουσιάσει σχεδόν 200 εκρήξεις τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με το Ηφαιστειολογικό Ινστιτούτο της Ινδονησίας.

Ο Έρλιχσον ανέφερε ότι οι πεζοπόροι αγνόησαν τις εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις προειδοποιητικές πινακίδες στην είσοδο του μονοπατιού που καλούσαν τον κόσμο να μείνει μακριά, προσθέτοντας: «Οι ντόπιοι καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να ανέβουν. Πολλοί [πεζοπόροι] είναι ξένοι τουρίστες που θέλουν να δημιουργήσουν περιεχόμενο».