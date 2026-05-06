Άνεση, πολυτέλεια και family friendly διαμονή με την «υπογραφή» της 40ετους εμπειρίας της οικογένειας Ανδρεάκου.

Στη μαγευτική Λακωνική Μάνη, εκεί όπου η άγρια ομορφιά της πέτρας συναντά το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, βρίσκεται ένα resort που υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από τα συνηθισμένα. Χτισμένο σε προνομιακή θέση, με θέα από τη μία τον Ταΰγετο και από την άλλη το Γύθειο και τον Λακωνικό κόλπο, συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη πολυτέλεια, δημιουργώντας έναν χώρο απόλυτης χαλάρωσης και αρμονίας που ξεχωρίζει.

Ο λόγος για το Aktaion Resort Mani που επαναπροσδιορίζει την έννοια της φιλοξενίας, με την «υπογραφή» της 40ετούς εμπειρίας της οικογένειας Ανδρεάκου!

Οι εγκαταστάσεις του resort είναι σχεδιασμένες για να καλύπτουν κάθε ανάγκη: ευρύχωρα δωμάτια και bungalows, εντυπωσιακή πισίνα, χώροι ευεξίας και υψηλής ποιότητας γαστρονομία, βασισμένη σε τοπικά προϊόντα. Η έμφαση στη λεπτομέρεια και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών εξασφαλίζουν έναν συνδυασμό άνεσης και φροντίδας σε κάθε επίπεδο.

Τα δωμάτιά του -21 bungalows, 5 bungalows με σοφίτα, 21 δίκλινα και 12 οικογενειακά- προσφέρουν άνεση, κομψότητα και ιδιωτικότητα, αποτελώντας μόνο ένα δείγμα των πολυτελών του εγκαταστάσεων, εκεί που η φύση συναντά την απόλυτη χαλάρωση. Φυσικά υλικά, γήινες αποχρώσεις και προσεγμένες λεπτομέρειες δημιουργούν μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα που σε κάνει να νιώσεις αμέσως οικεία.

Στους χώρους του Aktaion Resort στη Μάνη, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν εκλεκτές γεύσεις στο εστιατόριο, αλλά και να χαλαρώσουν στην τεράστια, κρυστάλλινη πισίνα με θέα το ηλιοβασίλεμα, τους φοίνικες και τους υπέροχους κήπους που συνθέτουν έναν μαγευτικό χώρο 1.000 τ.μ.

Άνετες ξαπλώστρες, κομψοί χώροι σκίασης, pool bar και προσεγμένες παροχές προσφέρουν την ιδανική εμπειρία δίπλα στο νερό, είτε πρόκειται για στιγμές απόλυτης ηρεμίας είτε για κοινωνικές στιγμές με φίλους και οικογένεια. Η πισίνα μετατρέπεται σε μαγευτικό σκηνικό κατά τη δύση του ηλίου, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα που μένει αξέχαστο. Ναι, είναι κάτι περισσότερο από μια πισίνα! Είναι ένας χώρος όπου η πολυτέλεια συναντά την απόλυτη χαλάρωση, δημιουργώντας αναμνήσεις που διαρκούν.

Εξάλλου, η τοποθεσία του Aktaion Resort, μια ανάσα από το Γύθειο, προσφέρεται για εξερεύνηση. Τα γραφικά χωριά και οι οικισμοί της Μάνης, τα ιστορικά μνημεία και τα κρυστάλλινα νερά στις παραλίες της περιοχής περιμένουν να τα ανακαλύψετε, ενώ παράλληλα το απόλυτο resort στη Μάνη είναι χτισμένο λίγα μόνο μέτρα από την αμμουδερή παραλία της Σελινίτσας -εξοπλισμένη με ξαπλώστρες που συμπεριλαμβάνονται στις παροχές του- για τους guests που επιλέγουν την ξεκούραση στις διακοπές τους.

Η ηρεμία που παρέχει το resort, το καθιστά ιδανικό προορισμό τόσο για ζευγάρια όσο και για οικογένειες που αναζητούν χαλάρωση μακριά από την ένταση της καθημερινότητας.

Έναν προορισμό που δεν προσφέρει απλώς διαμονή, αλλά μια αυθεντική εμπειρία ζωής, γεμάτη ομορφιά και έμπνευση.

ΑKTAION RESORT. Εδώ, κάθε στιγμή αποκτά ξεχωριστή αξία.

Για περισσότερες πληροφορίες & κρατήσεις:

• Παραλία Σελινίτσα, Γύθειο Λακωνία, Ελλάδα, ΤΚ 23 200

• τηλ. 27330 29114

• https://www.aktaion-resort.com/el/