Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με νέο επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Οι ήρωες είναι πιο αποφασισμένοι και αδίστακτοι από ποτέ. Το παιχνίδι ανατρέπεται. Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Επεισόδιο 83

Η οικογένεια Γερολυμάτου έχει αναστατωθεί από το δημοσίευμα για το διαζύγιο της Μάγιας. Όλοι απορούν με το θράσος του Άγη, αλλά η Κλέλια το αντιμετωπίζει ψύχραιμα και κάνει τα πάντα για να μάθει αν όντως εκείνος έδωσε την είδηση.

Ο Διονύσης προσπαθεί να πείσει τον Μάρκο να κρατήσει την ψυχραιμία του. Παράλληλα, ο Μάνος ζητάει από τη Μαρίνα να πάρουν το μέρος των Γερολυμάτων αν γίνει δίκη, αλλά η Μαρίνα δεν θέλει να πάρει το μέρος κανενός.

Όμως, το ίδιο θα της ζητήσει και ο Μάρκος, ο οποίος θέλει να την πείσει να καταθέσει εναντίον του Άγη. Από την άλλη, η Βάνα προσπαθεί να λογικέψει τον Άγη, αλλά καταλαβαίνει πως είναι αδύνατον.

Η Μάγια δηλώνει ξεκάθαρα στον Άγη πως όλα τελείωσαν μεταξύ τους και απαιτεί να αφήσει ήσυχη την οικογένειά της. Ο Άγης, καταβεβλημένος και τελείως μόνος, πηγαίνει στη Μαρίνα.