Φόβοι για νέα βεντέτα στην Κρήτη, ο 54χρονος εκτέλεσε τον 20χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του.

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του 20χρονου στην Κρήτη, από τον 54χρονο που τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα σόκαρε την τοπική κοινωνία της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο, αλλά προκαλεί για φόβους για νέα βεντέτα.

Ο 54χρονος εκτέλεσε στον δρόμο τον 20χρονο και στη συνέχεια παραδόθηκε στην Αστυνομία, ομολογώντας το έγκλημά του. Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο νεαρός φοβόταν για τη ζωή του, επειδή ο δράστης είχε κινηθεί απειλητικά εναντίον του στο παρελθόν, ενώ είχε γίνει και καταγγελία για επίθεση σε βάρος του 20χρονου, τα Χριστούγεννα του 2024.

Η στιγμή των πυροβολισμών - Ηχητικό ντοκουμέντο

Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, μπροστά σε έντρομους κατοίκους της περιοχής και τουρίστες, το απόγευμα της Τρίτης. Ο 20χρονος προσπάθησε να ξεφύγει, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα και έπεσε στο έδαφος θανάσιμα τραυματισμένος.

Το ΚΡΗΤΗ ΤV έφερε στο «φως» ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 54χρονος πυροβόλησε επανειλημμένα, δολοφονώντας το νεαρό.

Πώς έγινε η εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, ο 54χρονος με το όχημά του «έκλεισε» το αυτοκίνητο του 20χρονου, έβγαλε το όπλο που είχε μαζί του και άρχισε να πυροβολεί.

Ο νεαρός άνδρας επιχείρησε να ξεφύγει τρέχοντας και να κρυφτεί σε ξενοδοχείο που υπάρχει στο σημείο, αλλά ο δράστης τον καταδίωξε. Όταν ο 20χρονος ξαναβγήκε στον δρόμο, ο 54χρονος του έδωσε τη χαριστική βολή.

Στη συνέχεια, ο δράστης οδήγησε μέχρι το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων, ομολόγησε το έγκλημά του και παρέδωσε το όπλο του. Ο 54χρονος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα αύριο, Τετάρτη.

Αυξημένα είναι τα αστυνομικά μέτρα στην περιοχή, καθώς υπάρχουν φόβοι για αντίποινα και πως η υπόθεση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε νέα βεντέτα στην Κρήτη.

Το τροχαίο δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 17χρονος γιος του δράστη

Τον Νοέμβριο του 2023, ο 17χρονος γιος του δράστη τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που τελικά του κόστισε τη ζωή του. Ο 17χρονος επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε το θύμα της σημερινής δολοφονίας.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε κολόνα, με συνέπεια ο 17χρονος να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έπειτα από 19 ημέρες, ο ανήλικος άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλειου νοσοκομείου.

Η καταγγελία για επίθεση τα Χριστούγεννα του 2024

Άτομα από το περιβάλλον του 20χρονου ανέφεραν στο cretalive ότι είχαν απευθυνθεί τέσσερις φορές στην Αστυνομία, επειδή ο 54χρονος είχε κινηθεί κατ’ επανάληψη απειλητικά σε βάρος του νεαρού, ο οποίος φοβόταν για τη ζωή του.

Τα Χριστούγεννα του 2024 είχε γίνει καταγγελία για επίθεση, στην οποία η αδελφή του νεαρού κατονόμασε ως δράστη τον 54χρονο, σήμερα, άνδρα. Ο νεαρός επέστρεψε στο σπίτι του στο Γάζι, έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση και την ώρα που ανέβαινε τη σκάλα δέχθηκε από πίσω χτύπημα με ξύλο στα πόδια. Από τη φασαρία βγήκαν έξω ο πατέρας και η αδελφή του, ενώ το άτομο που τον χτύπησε τράπηκε σε φυγή.

Ο νεαρός τον κυνήγησε, τον έφτασε και τον χτύπησε με κοντάρι που βρήκε, στα πλευρά και τα πόδια, ρίχνοντάς τον κάτω. Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, έφτασε κοντά τους η αδελφή του νεαρού, που τον τράβηξε και ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Ο νεαρός τον κυνήγησε και σύμφωνα με την καταγγελία, το εν λόγω άτομο έβγαλε όπλο και πυροβόλησε εναντίον των δύο αδελφιών. Ο νεαρός είχε υποστηρίξει ότι έριξε κάτω την αδελφή του και έπεσε πάνω της για να την προστατεύσει, ενώ ο δράστης έφυγε. Ο νεαρός είχε πει πως δεν αναγνώρισε τον δράστη, αλλά σύμφωνα με το Cretalive η αδελφή του κατονόμασε τον 54χρονο, σήμερα, άνδρα. Ο τελευταίος στην απολογία του είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή στην επίθεση.

