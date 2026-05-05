Τον πυροβόλησε στη μέση του δρόμου, στην Αμμουδάρα Κρήτης - Παραδόθηκε ο δράστης.

Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στη μέση του δρόμου, στην Αμμουδάρα της Κρήτης, όπου ένας 54χρονος πυροβόλησε και σκότωσε έναν 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του και στη συνέχεια παραδόθηκε.

Η δολοφονία διαπράχθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια κατοίκων της περιοχής και τουριστών, σε κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, το απόγευμα της Τρίτης. Ο 20χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΡΗΤΗ ΤV ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο κόστισε τη ζωή του 17χρονου γιου του δράστη της δολοφονίας, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, πριν από τρία χρόνια.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, το αυτοκίνητο του 54χρονου συγκρούστηκε με εκείνο του 20χρονου, ή ο δράστης «έκλεισε» το όχημα του θύματος. Ο δράστης έβγαλε όπλο και άρχισε να καταδιώκει και να πυροβολεί τον 20χρονο, ο οποίος προσπάθησε να κρυφτεί στην αυλή ξενοδοχείου που βρίσκεται στο σημείο. Τελικά, ο δράστης πυροβόλησε στο στήθος τον νεαρό, με συνέπεια να τον τραυματίσει θανάσιμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diawk6glzpo1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Λίγο αργότερα, ο δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου- που απέχει λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημείο όπου διαπράχθηκε η δολοφονία- και ομολόγησε το έγκλημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-diavszv6uu5t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας neakriti, ο 20χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του. Έξω από το νοσοκομείο συγκεντρώθηκαν πολλοί συγγενείς του θύματος, ενώ στο σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία και αποκλείστηκε η περιοχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diawhvr5jgn5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ