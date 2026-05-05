Σε δεύτερη συνεχόμενη δημοσκόπηση.

Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Για δεύτερη συνεχόμενη δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της ΟΡΙΝΙΟΝ, ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικνύεται δεύτερος στο ερώτημα για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, χωρίς να περιλαμβάνεται στην ερώτηση.

Συγκεκριμένα το ερώτημα της ΟΡΙΝΙΟΝ ήταν «Ποιον από τους ηγέτες των κομμάτων επιλέγετε για πρωθυπουργό;».

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος και συνεπώς δεν περιλαμβάνεται στην ερώτηση.

Αυθόρμητα όμως το 9,9% τον επιλέγει, έναντι 6% του Κυριάκου Βελόπουλου και 5,8% του Νίκου Ανδρουλάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Αξιόλογο και το 5,1% που συγκεντρώνει η Μαρία Καρυστιανού, η οποία -όπως και ο Αλ. Τσίπρας- έλαβε αυθόρμητες απαντήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τ.Τε.