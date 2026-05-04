«Ο κυβερνητισμός είναι κακό πράγμα. Είναι αυταξία το να κυβερνήσουμε, πολλές φορές χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αυτό δεν είναι αριστερό», σχολίασε ο Πάνος Σκουρλέτης.

«Φλύαρο κείμενο», το οποίο «καταπιάνεται με μεγάλα ζητήματα που απασχολούν διαχρονικά την Αριστερά και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, χωρίς όμως να δίνει σαφείς απαντήσεις», χαρακτήρισε το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα ο Πάνος Σκουρλέτης.

Μιλώντας στον Alpha Radio 989, o κ. Σκουρλέτης υπογράμμισε ότι μια σοβαρή απόπειρα σύγκλισης πολιτικών ρευμάτων προϋποθέτει συλλογικές διαδικασίες, διάλογο και απεύθυνση σε κόμματα και κοινωνικές δυνάμεις. Αντίθετα, όπως σημείωσε, η διαδικασία που φαίνεται να ακολουθείται οδηγεί σε ένα «προσωποπαγές κόμμα», με ασαφές πολιτικό πλαίσιο και με μια λογική «διάλυσης όλων των υπολοίπων» και στοίχισης πίσω από έναν αρχηγό.

«Όταν θέλεις να υπερασπιστείς την ενέργεια ως δημόσιο αγαθό, πρέπει να πεις με ποια μέσα θα το κάνεις. Αν πιστεύεις, για παράδειγμα, στην ανάγκη μιας δημόσιας ΔΕΗ», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το κείμενο αποφεύγει τέτοιες κρίσιμες τοποθετήσεις.

«Ο κ. Τσίπρας θεωρεί ότι η Αριστερά πρέπει να διαχυθεί σε κάτι ευρύτερο, σε αυτό που λέγεται δημοκρατική παράταξη. Αλλά αυτά τα λέει και το ΠΑΣΟΚ», σημείωσε, και υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχουν διακριτές θέσεις, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ποιες πολιτικές θα εφαρμοστούν σε περίπτωση διακυβέρνησης.

Στη συνέχεια υπενθύμισε ότι πριν από τις εκλογές του 2023 ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριζε πως «οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο». «Τώρα λέει ότι η σύγκλιση δεν θα γίνει στο κέντρο. Πόσο αξιόπιστο είναι αυτό;», σχολίασε.

Παράλληλα, ο κ. Σκουρλέτης σημείωσε ότι δεν βλέπει επαρκείς πολιτικούς λόγους για τον ανταγωνισμό ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το υπό διαμόρφωση κόμμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, από τη στιγμή που δεν διαφαίνονται ουσιαστικές στρατηγικές διαφορές, ενώ σχολίασε την απουσία αναφοράς στα κοινωνικά κινήματα στο μανιφέστο. Όπως ανέφερε, τόσο η ιστορική σοσιαλδημοκρατία όσο και η ιστορική Αριστερά θεωρούσαν αυτονόητη τη σχέση με την κοινωνική κινητοποίηση, τη συλλογική διεκδίκηση και τους αγώνες, αλλά εδώ απουσιάζει.

Κλείνοντας, ο κ. Σκουρλέτης υπογράμμισε ότι η λογική αυτή δεν παραπέμπει σε μια σύγχρονη κυβερνώσα Αριστερά, αλλά σε κυβερνητισμό. «Ο κυβερνητισμός είναι κακό πράγμα. Είναι αυταξία το να κυβερνήσουμε, πολλές φορές χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αυτό δεν είναι αριστερό», ανέφερε.