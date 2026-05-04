«Φθηνή απασχόληση, εργασιακή υπερκόπωση και χαμηλή παραγωγικότητα», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Μαρινάκης αφού κατάλαβε την γκάφα του, να δαιμονοποιεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ημερη εργασία με πλήρεις αποδοχές που είναι κεντρική ευρωπαϊκή τάση, έκανε στροφή 180 μοιρών. Σήμερα, μας πληροφόρησε ότι η κυβέρνηση το έχει ήδη κάνει πράξη. Γελάνε και τα τσιμέντα», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Ας τον ενημερώσουμε ότι αυτό που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι η 10ωρη εργασία χωρίς να πληρώνεται η υπερωριακή απασχόληση. Έκαναν και άλλα βαθιά αντιδραστικά και ανεπίκαιρα, όπως την 13ωρη εργασία και το 6ημερο, που μας έκαναν αρνητική είδηση σε όλη την Ευρώπη.

»Μέσα από τις δηλώσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατία έγινε σαφές ότι θέλουν να αντιγράψουν τη Βουλγαρία υιοθετώντας πλήρως το μοντέλο της φθηνής απασχόλησης, της εργασιακής υπερκόπωσης και της χαμηλής παραγωγικότητας.

»Πώς θα εξηγήσoυν τη στάση της πλήρους άρνησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ σε έναν προσοντούχο νέο επιστήμονα, έναν προγραμματιστή, έναν αναλυτή δεδομένων, έναν εργαζόμενο σε τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, σε λογιστήριο, σε οικονομική διεύθυνση, σε τμήμα marketing, επικοινωνίας, σχεδιασμού προϊόντων ή διοικητικής υποστήριξης μεγάλης επιχείρησης ο οποίος μπορεί να αποδώσει με τετραήμερη απασχόληση;

»Απέναντι στις πολιτικές του χθες, εμείς προτάσσουμε και εγγυόμαστε μια ανθεκτική οικονομία, μια κοινωνία με αυτοπεποίθηση με τον κόσμο της εργασίας στο επίκεντρο», καταλήγει η δήλωση του κ. Τσουκαλά.