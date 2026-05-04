Οι πολιούχοι και οι ονομαστικές του γιορτές φέρνουν χαμόγελα αργίας με κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας μετά την Πρωτομαγιά.

Ο Μάιος όπως κάθε χρόνο πλην ελαχίστων εξαιρέσεων έκανε ποδαρικό με κλειστά σχολεία λόγω Πρωτομαγιάς δημιουργώντας ένα εξαιρετικό τριήμερο καθώς η αργία «έπεσε» Παρασκευή με τους μαθητές να την τιμούν δεόντως. Με 21 μέρες μαθημάτων ο πέμπτος μήνας του έτους πήρε σκυτάλη από τις 12 σχολικές μέρες του Απρίλη και ουσιαστικά αποτελεί τον προτελευταίο μήνα σχολικών υποχρεώσεων πριν την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών. Σημειωτέον ο Μάιος είναι ο μήνας που ολοκληρώνονται τα μαθήματα για Γυμνάσια και Λύκεια ώστε να εκκινήσουν οι προαγωγικές, απολυτήριες και πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικότερα για τα Γυμνάσια τα μαθήματα ολοκλήρωνονται στις 27 Μαΐου και για τα Λύκεια στις 15.

Βέβαια, ο μήνας αυτός δεν έχει άλλη οριζόντια αργία όμως για τους μαθητές που ο πολιούχος τους εορτάζει υπάρχει μια ακόμη εμβόλιμη αργία με κλειστά σχολεία. Κι αν η αργία αυτή «πέσει» Δευτέρα ή Παρασκευή τότε το τριήμερο είναι παραπάνω από καλοδεχούμενο.

Σε ποιες περιοχές θα έχουμε σχολική αργία και κλειστά σχολεία μέσα στον Μάιο

Την Τρίτη 5 του μήνα έχουμε αργία στην Σαντορίνη λόγω της γιορτής της Αγίας Ειρήνης. Στις 13 ανήμερα της Αγίας Γλυκερίας που πέφτει Τετάρτη θα έχουμε κλειστά σχολεία στο Γαλάτσι και στις 15 του μήνα έχουμε κλειστά σχολεία και τριήμερο για τους μαθητές σε Λάρισα και Γρεβενά λόγω της γιορτής του Αγίου Αχιλλίου του Καππαδόκη. Ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης που εορτάζουν στις 21 του μήνα ημέρα Πέμπτη θα έχουμε κλειστά σχολεία σε Άνω Λιόσια, Σάπες, Καστελλόριζο, Φυλή, Δεσκάτη, Μαρκόπουλο Αττικής, Γλυφάδα, Μαλεσίνα, Αμύνταιο, Ζεφύρι. Η Τρίπολη γιορτάζει στις 22 Μαΐου τους νεομάρτυρες Δημήτριο και Παύλο με τους μαθητές να κερδίζουν τριήμερο καθώς πέφτει Παρασκευή.