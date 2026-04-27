Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικά το πρόγραμμα σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι.

Οι Πανελλήνιες 2026 αποτελούν το σημαντικότερο σταυροδρόμι για χιλιάδες μαθητές της χώρας, καθώς καθορίζουν την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές της Γ Λυκείου αρχίζουν να προετοιμάζονται πυρετωδώς για την εξεταστική διαδικασία. Η περίοδος πριν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι ίσως η πιο απαιτητική αλλά και η πιο κρίσιμη για κάθε μαθητή. Δεν πρόκειται μόνο για έναν «αγώνα δρόμου» γνώσεων, αλλά για μια διαδικασία που δοκιμάζει την αντοχή, τη συγκέντρωση και την ψυχολογία. Σε αυτό το στάδιο, η σωστή προετοιμασία δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερες ώρες διαβάσματος, αλλά πιο στοχευμένη και ποιοτική μελέτη.

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι η οργάνωση. Ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τους ρυθμούς του κάθε μαθητή, βοηθά στην κάλυψη της ύλης χωρίς πανικό. Η σωστή κατανομή χρόνου ανά μάθημα, με έμφαση στα πιο απαιτητικά σημεία, επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση της πίεσης και μειώνει το άγχος της τελευταίας στιγμής. Η επανάληψη παίζει καθοριστικό ρόλο. Δεν αρκεί η απλή ανάγνωση της θεωρίας· χρειάζεται ενεργή εξάσκηση, λύση ασκήσεων και επαφή με θέματα προηγούμενων ετών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο μαθητής εξοικειώνεται με τη μορφή των εξετάσεων και μαθαίνει να διαχειρίζεται τον χρόνο του πιο αποτελεσματικά. Παράλληλα, η κατανόηση των λαθών είναι εξίσου σημαντική με τη σωστή απάντηση, καθώς οδηγεί σε ουσιαστική βελτίωση.

Εξίσου σημαντική είναι η αποφυγή περισπασμών. Τα κινητά τηλέφωνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν εύκολα να διασπάσουν την προσοχή, μειώνοντας την αποδοτικότητα της μελέτης. Ένα περιβάλλον ήρεμο, καθαρό και οργανωμένο συμβάλλει στη συγκέντρωση και βοηθά τον μαθητή να παραμένει προσηλωμένος στον στόχο του. Ωστόσο, η προετοιμασία δεν αφορά μόνο το διάβασμα. Η ξεκούραση, ο επαρκής ύπνος και τα τακτικά διαλείμματα είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ενέργειας και της πνευματικής διαύγειας. Ακόμη και μια σύντομη βόλτα ή λίγη σωματική άσκηση μπορούν να λειτουργήσουν αναζωογονητικά, βοηθώντας τον μαθητή να επιστρέψει πιο συγκεντρωμένος. Η διατροφή και η ενυδάτωση παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής ενισχύει τη συγκέντρωση και τη μνήμη, ενώ η επαρκής κατανάλωση νερού συμβάλλει στη συνολική καλή λειτουργία του οργανισμού. Μικρές καθημερινές συνήθειες μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην απόδοση. Η πίεση είναι αναπόφευκτη, όμως η θετική σκέψη και η εμπιστοσύνη στον εαυτό μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Οι Πανελλήνιες αποτελούν ένα σημαντικό βήμα, αλλά όχι τον μοναδικό δρόμο για το μέλλον. Η ισορροπία ανάμεσα στην προσπάθεια και την ψυχική ηρεμία είναι το στοιχείο που τελικά οδηγεί σε μια πιο ολοκληρωμένη και ουσιαστική προετοιμασία.

Το χρονοδιάγραμμα των Πανελληνίων 2026: Οι κρίσιμες ημερομηνίες για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, σηματοδοτώντας την αρχή της εξεταστικής περιόδου. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στις 3 Ιουνίου σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά ή Βιολογία, ανά Ομάδα Προσανατολισμού, ενώ στις 5 Ιουνίου ακολουθούν Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία. Όλες οι εξετάσεις ξεκινούν στις 08:30 το πρωί, με προσέλευση έως τις 08:00.

Για τα Επαγγελματικά Λύκεια, το πρόγραμμα ξεκινά μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Στις 2 Ιουνίου εξετάζονται τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ στις 4 Ιουνίου ξεκινούν τα μαθήματα ειδικότητας όπως Ανατομία-Φυσιολογία, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και άλλα ανά τομέα. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα συνεχίζεται έως τις 15 Ιουνίου, με διαφορετικά μαθήματα ειδικοτήτων κάθε ημέρα. Και στα ΕΠΑΛ η ώρα έναρξης είναι 08:30, με προσέλευση έως τις 08:00, ενώ η διάρκεια των εξετάσεων είναι συνήθως τρεις ώρες.

Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στα ΕΠΑΛ, το οποίο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών μαθημάτων, ακολουθούν τα ειδικά και μουσικά μαθήματα από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου 2026. Σε αυτή την περίοδο εξετάζονται μαθήματα όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά, καθώς και Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, αλλά και μουσικά μαθήματα θεωρίας και εκτέλεσης. Οι ώρες εξέτασης διαφοροποιούνται, με έναρξη είτε στις 08:30 είτε στις 10:00, ανάλογα με το μάθημα. Παράλληλα, οι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ θα περάσουν από υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου 2026, οι οποίες αποτελούν ξεχωριστό και σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας εισαγωγής.

Το χρονοδιάγραμμα των Πανελληνίων 2026 αποτυπώνει μια ιδιαίτερα απαιτητική εξεταστική περίοδο, όπου οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Η σωστή προετοιμασία, η συνέπεια στο διάβασμα και η ψυχραιμία αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην τελική έκβαση των εξετάσεων.