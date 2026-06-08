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Στις φλόγες ξανά η Μέση Ανατολή: Η σοβαρότερη κλιμάκωση μετά την εκεχειρία του Απριλίου

Στις φλόγες ξανά η Μέση Ανατολή: Η σοβαρότερη κλιμάκωση μετά την εκεχειρία του Απριλίου
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Στα πρόθυρα ολικής ανάφλεξης βρίσκεται και πάλι η Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη το βράδυ της Κυριακής εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση προς το Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να απαντά με νέα αεροπορικά πλήγματα προς στρατηγικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Το Ιράν έβαλε και πάλι εναντίον του Ισραήλ σήμερα το πρωί, αφότου οι IDF ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στο κεντρικό και δυτικό Ιράν νωρίτερα τη Δευτέρα.

Η τελευταία αυτή ανταλλαγή επιθέσεων σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε αντίποινα.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το Ισραήλ έπληξε το Ιράν από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, πριν από ακριβώς δύο μήνες. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για εκρήξεις στην Τεχεράνη, το Ισφαχάν, την Ταμπρίζ και το Νατζαφαμπάντ. Χθες το βράδυ, ομοβροντίες ιρανικών πυραύλων εκτοξεύτηκαν εναντίον του βόρειου Ισραήλ - επίσης για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία του Απριλίου.

Το Ιράν είχε κατηγορήσει το Ισραήλ για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός με την επίθεση κατά της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού - όπου αναφέρθηκε ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άνθρωποι. Ο ισραηλινός στρατός είχε εξαπολύσει πλήγματα εκεί σε αντίποινα για τις εκτοξεύσεις ρουκετών από την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Η Ουάσιγκτον πιέζει το Ισραήλ να αναστείλει τις επιθέσεις του στον Λίβανο, ώστε να υπάρξει χώρος για μια περιφερειακή συμφωνία με το Ιράν, αλλά το Ισραήλ επιμένι να διαχωρίζει τα δύο στρατιωτικά μέτωπα.

Σε ακόμα μια ένδειξη κλιμάκωσης, σήμερα το πρωί εκτοξεύτηκε πύραυλος εναντίον του Ισραήλ από την Υεμένη - όπου έχουν τη βάση τους οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι.


LIVE

  • Χούθι: «Οποιαδήποτε κίνηση ισραηλινού σκάφους θα θεωρείται πλέον στόχος»

    10:12:29

    Σε πλήρη αποκλεισμό της ισραηλινής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα προχωρούν οι Χούθι, η υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή της Υεμένης.

    Σε επίσημη δήλωσή του, ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Γιαχία Σαρία, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε κίνηση ισραηλινού σκάφους στην περιοχή θα θεωρείται πλέον άμεσος στρατιωτικός στόχος.

    Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των διαδοχικών επιθέσεων που εξαπολύει η οργάνωση εναντίον πλοίων ισραηλινών συμφερόντων καθ' όλη τη διάρκεια της τρέχουσας σύρραξης.

    Παράλληλα, μέσω της ίδιας ανακοίνωσης, οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις με πυραύλους απευθείας κατά του εδάφους του Ισραήλ.

  • Νέο μπαράζ ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων

    09:42:04

    Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Ισραήλ μετά από νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν.

    Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), τα συστήματα αεράμυνας της χώρας έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως για την αναχαίτιση της απειλής.

    Μέχρι στιγμής, η υπηρεσία επειγόντων περιστατικών του Ισραήλ (Magen David Adom) αναφέρει ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα εντός της χώρας.

    Ωστόσο, διασώστες έχουν σπεύσει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ πρόσθετες δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί για την παροχή πρώτων βοηθειών σε πολίτες που τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της εσπευσμένης μετακίνησής τους προς τα καταφύγια.

  • Οι IRGC χτύπησαν ισραηλινές αεροπορικές βάσεις

    09:24:47

    Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών αεροπορικών βάσεων NEVATIM και TEL NOF ως απάντηση σε επίθεση σε σημεία ραντάρ εντός του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο FARS.

  • Επίθεση στο πετροχημικό εργοστάσιο Karun

    08:40:51

    Το πετροχημικό εργοστάσιο Karun στην Μαχσάχρ επλήγη από ισραηλινό βλήμα και υπέστη ζημιές, ενώ λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε ότι εκκενώνεται η πετροχημική ζώνη της περιοχής.

    {https://x.com/hey_itsmyturn/status/2063846641665204481}

  • Θραύσμα ιρανικού πυραύλου στο βόρειο Ισραήλ

    08:30:20

    Μέλη των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας εξετάζουν θραύσμα αναχαιτισθέντος ιρανικού πυραύλου στο βόρειο Ισραήλ, νωρίς τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026.

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  • Το Ισραήλ χτύπησε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν

    08:10:41

    Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον «αρκετών στόχων» σε ιρανική πετροχημική εγκατάσταση στο Μαχσάχρ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

    Τόσο οι IDF όσο και τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν την επίθεση, με τα ιρανικά μέσα να αναφέρουν ότι το συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται κοντά στη βόρεια ακτή του Περσικού Κόλπου, έχει υποστεί μερικές ζημιές.

    Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δήλωσαν ότι περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ζημιές και «πιθανά θύματα» θα ανακοινωθούν αργότερα.

  • Για νέο κύμα επιθέσεων με πυραύλους κάνει λόγο το Ισραήλ

    08:04:00

    Οι IDF προειδοποίησαν τους Ισραηλινούς ότι εντόπισαν νέα πυραυλική επίθεση από το Ιράν.

    Όπως ανακοίνωσαν, τα αμυντικά συστήματα του Ισραήλ επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής, ωστόσο οι πολίτες στις εν λόγω περιοχές θα πρέπει να καταφύγουν σε προστατευμένους χώρους και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεοτέρας.

    «Παρακαλείται το κοινό να ενεργήσει με υπευθυνότητα και να ακολουθήσει τις οδηγίες - σώζουν ζωές».

  • IDF: Πύραυλος εκτοξεύτηκε από το έδαφος της Υεμένης

    08:00:41

    Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ότι εκτοξεύτηκε πύραυλος εδάφους από την Υεμένη προς το ισραηλινό έδαφος.

    Τα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας επιχειρούσαν για την αναχαίτιση του πυραύλου, ανέφερε ο IDF τη Δευτέρα στο Telegram.

    Στη συνέχεια, το Associated Press, επικαλούμενο τις ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης, μετέδωσε ότι δεν υπήρξε πλήγμα ούτε θύματα από την εκτόξευση.

    Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι έχουν εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον του Ισραήλ στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά δεν έχουν εμπλακεί πλήρως στον πόλεμο με το Ιράν.

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