Στις φλόγες ξανά η Μέση Ανατολή: Η σοβαρότερη κλιμάκωση μετά την εκεχειρία του Απριλίου

Στα πρόθυρα ολικής ανάφλεξης βρίσκεται και πάλι η Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη το βράδυ της Κυριακής εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση προς το Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να απαντά με νέα αεροπορικά πλήγματα προς στρατηγικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Το Ιράν έβαλε και πάλι εναντίον του Ισραήλ σήμερα το πρωί, αφότου οι IDF ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στο κεντρικό και δυτικό Ιράν νωρίτερα τη Δευτέρα.

Η τελευταία αυτή ανταλλαγή επιθέσεων σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε αντίποινα.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το Ισραήλ έπληξε το Ιράν από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, πριν από ακριβώς δύο μήνες. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για εκρήξεις στην Τεχεράνη, το Ισφαχάν, την Ταμπρίζ και το Νατζαφαμπάντ. Χθες το βράδυ, ομοβροντίες ιρανικών πυραύλων εκτοξεύτηκαν εναντίον του βόρειου Ισραήλ - επίσης για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία του Απριλίου.

Το Ιράν είχε κατηγορήσει το Ισραήλ για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός με την επίθεση κατά της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού - όπου αναφέρθηκε ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άνθρωποι. Ο ισραηλινός στρατός είχε εξαπολύσει πλήγματα εκεί σε αντίποινα για τις εκτοξεύσεις ρουκετών από την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Η Ουάσιγκτον πιέζει το Ισραήλ να αναστείλει τις επιθέσεις του στον Λίβανο, ώστε να υπάρξει χώρος για μια περιφερειακή συμφωνία με το Ιράν, αλλά το Ισραήλ επιμένι να διαχωρίζει τα δύο στρατιωτικά μέτωπα.

Σε ακόμα μια ένδειξη κλιμάκωσης, σήμερα το πρωί εκτοξεύτηκε πύραυλος εναντίον του Ισραήλ από την Υεμένη - όπου έχουν τη βάση τους οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι.

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