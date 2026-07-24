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Η επιχείρηση «Ασπίδες» συνεχίζει να προστατεύει τα πλοία που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, με σημερινή νεότερη ανακοίνωσή της, αυξάνει σε υψηλό από μέτριο τον κίνδυνο επιθέσεων από τους Χούθι σε πλοία στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαντ ελ-Μαντέμπ.

Ταυτόχρονα, η επιχείρηση «Ασπίδες» διατηρεί στο επίπεδο του μετρίου τον κίνδυνο στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Η ανακοίνωση στις 20 Ιουλίου από πλευράς των Χούθι του ναυτικού εμπάργκο και οι επακόλουθες επιθέσεις στο MV ENCELIA στις 22 Ιουλίου «αντιπροσωπεύουν μια σημαντική κλιμάκωση» της στρατηγικής των Χούθι, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι επιθέσεις των Χούθι, προστίθεται στην ενημέρωση της επιχείρησης «Ασπίδες», είναι «πολύ πιθανό να προκαλέσουν πολιτική, στρατιωτική και οικονομική πίεση προκειμένου να ικανοποιήσουν αιτήματά τους».

Ωστόσο, η επιχείρηση «Ασπίδες» σημειώνει ότι «περίπου 43 πλοία περνούν ημερησίως» από την Ερυθρά Θάλασσα με το ρυθμό να μην επηρεάζει ως τώρα από τη νέα κατάσταση.

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Η επιχείρηση «Ασπίδες» συνεχίζει να προστατεύει τα πλοία που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ