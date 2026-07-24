Τι αναφέρει η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία περνά πλέον σε φάση πολιτικής αντεπίθεσης, με στόχο την αλλαγή του πολιτικού χάρτη υπέρ της σύγχρονης Αριστεράς και τη συνολική επανάκαψη του κόμματος», αναφέρει η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία περνά πλέον σε φάση πολιτικής αντεπίθεσης, με στόχο την αλλαγή του πολιτικού χάρτη υπέρ της σύγχρονης Αριστεράς και τη συνολική επανάκαψη του κόμματος.

Προχωρούμε στην υλοποίηση των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής.

Αναδεικνύουμε τα μείζονα ζητήματα της οικονομίας, της κοινωνίας και των θεσμών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι τέσσερις πυλώνες της απόφασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Α. Οικονομία και Κοινωνική Προστασία

Αντιμετώπιση της Ακρίβειας: Υποστηρίζουμε σταθερά τις ολοκληρωμένες και κοστολογημένες προτάσεις μας

για τις αλλαγές στη φορολογική πολιτική, τη μείωση των έμμεσων φόρων στα τρόφιμα και στα καύσιμα.

για την καταπολέμηση της ακρίβειας, με διατίμηση κερδών σε όλη την αλυσίδα αξίας.

για τη φορολόγηση των υπερκερδών σε τομείς, όπως οι τράπεζες και η ενέργεια.

Επιστροφή του Υπερπλεονάσματος: Διεκδικούμε την επιστροφή των 6 δισ. ευρώ (υπερπλεόνασμα) στην κοινωνία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του νέου δημοσιονομικού συμφώνου. Τα χρήματα αυτά κατευθύνονται σήμερα στην πρόωρη και εθελοντική αποπληρωμή (χαμηλότοκων) δανείων του πρώτου μνημονίου. Δίνουμε τη μάχη για να αναδείξουμε ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. κρύβει τις δημοσιονομικές δυνατότητες στήριξης της κοινωνίας.

Δημόσιος Έλεγχος κρίσιμων υποδομών: Παραμένουμε σταθεροί στη θέση μας για επαναφορά της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ υπό δημόσιο έλεγχο, καθώς και για τη δημιουργία ενός ισχυρού δημόσιου πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα.

Β. Θεσμική Θωράκιση και Συνταγματική Αναθεώρηση

Υπεράσπιση του Άρθρου 16: Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η υπεράσπιση του δημόσιου και δωρεάν πανεπιστημίου αποτελεί για εμάς κορυφαία επιλογή αξιών.

Δημοκρατικός Έλεγχος: Αντιτασσόμαστε στις προσπάθειες της Ν.Δ. να αποδυναμώσει τη λογοδοσία της εκτελεστικής εξουσίας (άρθρο 86) και να μετατρέψει τη λιτότητα σε συνταγματική επιταγή.

Γ. Συμμαχίες και Πολιτικό Κάλεσμα

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. θα είναι παρών στην εκλογική μάχη για να αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς. Μπαίνει σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα, λειτουργώντας ως ο επιταχυντής των συνεργασιών. Θα συγκροτήσουμε μια συμμαχία με όσους θέλουν και με όσους μπορούν να συμβάλλουν μαζί μας στην επανάκαμψη της σύγχρονης αριστεράς. Σε αυτό το πλαίσιο η επιστολή Κοτζιά είναι θετική και βάση συζήτησης.

Δ. Οργανωτικές Αποφάσεις

Αναλαμβάνουμε, όλα τα μέλη της Π.Γ., αρμοδιότητες ανά τομέα δουλειάς.

Ενεργοποιούμε την Επιτροπή Ψηφοδελτίων (σύντροφοι Μπουλέκος, Πολιτίδης, Ρήγας) με στόχο το άνοιγμα στην κοινωνία και την ανάδειξη νέων προσώπων.

Προχωρούμε στην πλήρη ανασυγκρότηση των δικτύων μας και στις αρχές Σεπτέμβρη των Τμημάτων της Κ.Ε. και του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς.

Συγκροτούμε τον Τομέα Επικοινωνίας στη θέση του Γραφείου Τύπου, ο οποίος αναλαμβάνει από τώρα να σχεδιάσει την εκλογική καμπάνια του κόμματος.

Ξεδιπλώνουμε τον πολιτικό μας σχεδιασμό για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και τον Σεπτέμβρη, με θεματικές πρωτοβουλίες.

Λαμβάνουμε πρωτοβουλία για την αποστολή στη δικαιοσύνη των νέων στοιχείων για την υπόθεση Novartis, με βάση τις καταγγελίες του κ. Σαλμά. Απαιτούμε την απομάκρυνση του Υπουργού Υγείας, την ανάσυρση των αρχειοθετήσεων Γεωργιάδη - Αβραμόπουλου και να ελεγχθεί ξανά η καταδικαστική απόφαση εις βάρος των βραβευμένων στις ΗΠΑ προστατευόμενων μαρτύρων.