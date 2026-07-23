Μία μέρα μετά τη «διαρροή» του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία ζητήθηκε από τον Σωκράτη Φάμελλο να παραδώσει την έδρα του – και την αυστηρή απάντηση του πρώην προέδρου του κόμματος ότι «οι έδρες ανήκουν στους ψηφοφόρους» –, ο Παύλος Πολάκης ανέλαβε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τους τόνους.
Με ανάρτησή του κάτω από δημοσίευση του Σωκράτη Φάμελλου στο Facebook, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ τον καλεί όχι μόνο να παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα, ώστε να την καταλάβει η Δώρα Αυγέρη, αλλά και να ζητήσει συγγνώμη, λέγοντάς του χαρακτηριστικά να «μην ξεφτιλίζεται άλλο».
«Μην ξεφτιλίζεσαι άλλο.
Ζήτα συγγνώμη για αυτά που έκανες.
Δώσε την έδρα και γύρνα σπίτι σου ή όπου αλλού έχεις κανονίσει!
Να έρθει η Αυγέρη στη Βουλή που, παρά την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ανέβηκε 2.000 ψήφους σε σχέση με το 2019, ενώ εσύ έχασες 4.500 και ίσα ίσα βγήκες!!», αναφέρει ο Παύλος Πολάκης.
Μ. Καλ.