Τη φράση του τεράστιου Μανώλη Αναγνωστάκη «δεν έφταιγεν ο ίδιος, τόσος ήτανε» τροποποίησε ο Γιάννης Μπουλέκος προκειμένου να σχολιάσει την ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελλου.
«Παιδιά μην τον παρεξηγείτε, τόσος ήταν...», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ποιος;
Αυτός που τον ανέδειξε ανοίγοντάς του το δρόμο για την Πολιτική Γραμματεία και ορίζοντάς τον υπεύθυνο για τα μέσα ενημέρωσης του κόμματος.
Πώς το λένε; Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος; Και ουδείς πιο επικινδυνότερος εχθρός εκ του ευεργετηθέντος αχαρίστου;
Κάπως έτσι...
Β.Σκ.