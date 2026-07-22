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Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος...

Τη φράση του τεράστιου Μανώλη Αναγνωστάκη «δεν έφταιγεν ο ίδιος, τόσος ήτανε» τροποποίησε ο Γιάννης Μπουλέκος προκειμένου να σχολιάσει την ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελλου.

«Παιδιά μην τον παρεξηγείτε, τόσος ήταν...», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ποιος;

Αυτός που τον ανέδειξε ανοίγοντάς του το δρόμο για την Πολιτική Γραμματεία και ορίζοντάς τον υπεύθυνο για τα μέσα ενημέρωσης του κόμματος.

Πώς το λένε; Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος; Και ουδείς πιο επικινδυνότερος εχθρός εκ του ευεργετηθέντος αχαρίστου;

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Κάπως έτσι...

Β.Σκ.