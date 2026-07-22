Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, η Δέσποινα Βανδή, η οποία γίνεται 57 ετών, διανύοντας μία όμορφη και δημιουργική περίοδο.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησαν να της ευχηθούν δημόσια, ήταν και ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης.
Συγκεκριμένα, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο ηθοποιός δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία στην οποία η Δέσποινα Βανδή απεικονίζεται να χαμογελά πλατιά.
«Χρόνια σου πολλά άγγελέ μου», έγραψε ο Βασίλης Μπισμπίκης στην ανάρτησή του, εκφράζοντας δημόσια τα συναισθήματά του για εκείνη.
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Το ζευγάρι, φαίνεται πως διανύει μία όμορφη περίοδο, ενώ πρόσφατα απήλαυσαν μία σύντομη εξόρμηση και στιγμές απόλυτης ηρεμίας και χαλάρωσης.
Μάλιστα, η ερμηνεύτρια, είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από τις ημέρες που πέρασαν μαζί και τις βόλτες τους με φουσκωτό:
«Αν η Ελλάδα ήταν εποχή θα ήταν φυσικά. Το καλοκαίρι!!! Να περνάτε όμορφα!!!», έγραφε στη λεζάντα της.
{https://www.instagram.com/p/Das-GovDM3O/?hl=el&img_index=1}
Οι δυο τους, δεν κρύβουν τον έρωτά τους, με τον ηθοποιό να έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την αγάπη που τρέφει προς το πρόσωπο της Δέσποινας Βανδή.
Η ερμηνεύτρια βρίσκεται σε μία από τις πιο δημιουργικές της περιόδους και όπως έχει γίνει γνωστό τον επερχόμενο χειμώνα αναμένεται να συνεργαστεί με την Νατάσα Θεοδωρίδου σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας.