Ήχησε 112 για ετοιμότητα των κατοίκων λόγω της φωτιάς - Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα.

Φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Καλλιγάτα Κεφαλονιάς, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με συνολικά 16 πυροσβέστες, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 16ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 4 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού και ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων για τον περιορισμό της φωτιάς.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2079919708153717207}

Το μήνυμα του «112»

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Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στην Καλλιγάτα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 15:45 και αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φωτιά και να αποτραπεί η εξάπλωσή της στην ευρύτερη περιοχή.

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Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 16ης ΕΜΟΔΕ, με εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα, επιχειρούν 4 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι η συνδρομή των εναέριων μέσων, με 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο να πραγματοποιούν ρίψεις νερού. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες οχημάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν με στόχο να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να προστατεύσουν τις γύρω εκτάσεις. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.