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Η φωτιά είναι υπό μερικό έλεγχο.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης (21/07) σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στον Πειραιά, στην Ακτή Μουτσοπούλου, στο ύψος της οδού Σκουζέ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 22:55. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο.

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Η φωτιά είναι υπό μερικό έλεγχο, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Οι ένοικοι των γειτονικών διαμεριμάτων εκκένωσαν με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.

Τα αίτια της φωτιάς είναι υπό διερεύνηση.