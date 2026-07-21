Ενεργοποίηση 112 για δασική φωτιά στα Βορίζια Ηρακλείου - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ρίψεις από 2 εναέρια.

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στα Βορίζια Ηρακλείου. Λόγω του πύρινου μετώπου στάλθηκε μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

To μήνυμα του 112 για την φωτιά

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid0PhtxMLjzdHQstXi9YVDp7BhaSFH3wBwFppFEysQdomoqiZ4G1FgmiK3zAnqHzm2dl}

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βορίζια Ηρακλείου – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 55 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 πυροσβεστικών οχημάτων και δύο ελικοπτέρων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Φαιστού, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Νωρίτερα, μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν για τη δασική πυρκαγιά και κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν την προσπάθεια για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται συνεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2079540447668473891}

Σύμφωνα με το Cretalive.gr το πύρινο μέτωπο καίει σε πολύ μικρή απόσταση από το χωριό, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβεστικά οχήματα, 55 πυροσβέστες, δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές που συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα, ενισχύοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Φαιστού, παρέχοντας υποστήριξη στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες. Λίγο πριν από τις 15:00 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν την προσπάθεια για τον έλεγχο του μετώπου.