Αναλυτικά τα προσόντα και τα απαιτούμενα για τις θέσεις που ανοίγουν στο Λιμενικό.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για την προκήρυξη 500 μόνιμων θέσεων στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Η απόφαση αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα πριν από την έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Η διαδικασία περιλαμβάνεται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του Υπουργείου Εσωτερικών και δεν θα πραγματοποιηθεί μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Έτσι, χιλιάδες υποψήφιοι με απολυτήριο λυκείου θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μία μόνιμη θέση εργασίας στο Δημόσιο.

Πώς κατανέμονται οι 500 μόνιμες θέσεις στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Σ.Δ.Λ/Φ) θα γίνει βάσει συγκεκριμένων ποσοστώσεων, με τους υποψηφίους να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε μία μόνο από τις εξής κατηγορίες:

Η Γενική Κατηγορία (ποσοστό 30%) αφορά όσους συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα γενικά προσόντα.

Η Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (ποσοστό 50%) απευθύνεται σε υποψηφίους που υπηρέτησαν ως Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές ή Πεζοναύτες

Η Κατηγορία Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού (ποσοστό 20%) αφορά αποκλειστικά αποφοίτους του αντίστοιχου Σχολείου του Π.Ν.

Σε περίπτωση που προκύψουν κλασματικά υπόλοιπα κατά τον υπολογισμό των θέσεων, αυτά αθροίζονται και προστίθενται στη Γενική Κατηγορία. Αν κάποιες θέσεις των ειδικών κατηγοριών μείνουν κενές λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος ή αποτυχιών, θα καλύπτονται «χιαστί» από τις υπόλοιπες κατηγορίες με αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Τα απαραίτητα προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις και γενικά προσόντα:

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Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου (ή ισότιμος τίτλος αλλοδαπής) με γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).

Να μην υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους (το όριο θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας των αιτήσεων).

Τουλάχιστον 1,70 μ. για τους άνδρες και 1,63 μ. για τις γυναίκες, χωρίς υποδήματα.

Απαραίτητη η τουλάχιστον καλή γνώση (επίπεδο Β2) μίας εκ των γλωσσών: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να τις έχουν εκπληρώσει κατά τον χρόνο κατάταξής τους. Όσοι υπηρετούν κατά την έκδοση της προκήρυξης μπορούν να συμμετάσχουν, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν απολυθεί οριστικά πριν από την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή.

Σωματική ικανότητα πρώτης κατηγορίας (Ι/1), σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν για τους υποψηφίους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ).

Απαγορεύεται εμφανή τατουάζ εξωτερικά κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής (θερινής και χειμερινής). Επιπλέον, αποκλείονται τατουάζ που αναιρούν τη συνταγματική ουδετερότητα ή περιλαμβάνουν μηνύματα μίσους, βίας και διακρίσεων.

Πέραν των γενικών προσόντων, οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών πρέπει να διαθέτουν:

Για τις Ειδικές Δυνάμεις πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι έλαβαν τη συγκεκριμένη ειδικότητα και υπηρέτησαν με αυτήν μέχρι την απόλυσή τους.

Για τους Υ/ΚΤ σχετικό Πτυχίο που τους έχει απονεμηθεί κατόπιν επιτυχούς αποφοίτησης από το Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.

Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η διαδικασία θα διενεργηθεί εξολοκλήρου ψηφιακά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση στην εφαρμογή του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η αίτηση εκτυπώνεται, υπογράφεται, επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία, σαρώνεται (scanning) και μεταφορτώνεται (upload) μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

Βασικός Τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου με ακριβή αριθμητικό βαθμό).

Τίτλος ξένης γλώσσας (σαρώνεται ευκρινώς, χωρίς ανάγκη επικύρωσης ή μετάφρασης στη φάση της αίτησης).

Ηλεκτρονικό παράβολο δέκα (10) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου.

Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης ή εναλλακτικά Βεβαίωση από τη Μονάδα για όσους ακόμα εκπληρώνουν τη θητεία τους στις Ειδικές Δυνάμεις.

Πτυχίο Υποβρύχιου Καταστροφέα (για την κατηγορία Υ/ΚΤ).

Πρόσθετα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση: Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους (σε ισχύ, εκδοθείσα από Λιμενική Αρχή), Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα), καθώς και επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας C, CE ή D.

Το ψηφιακό αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας θα δημιουργείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Επιτροπή μέσω των νέων ψηφιακών πλατφορμών, χωρίς να χρειάζεται ενέργεια από τον υποψήφιο.

Ειδικές κατηγορίες

Στον συνολικό αριθμό των εισακτέων περιλαμβάνονται και ειδικές ευεργετικές κατηγορίες, εφόσον οι υποψήφιοι το δηλώσουν στην αίτησή τους, όπως:

Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους.

Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου ή ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει αποδεδειγμένα και ενεργά σε επιχειρήσεις διάσωσης ατόμων στη θάλασσα, εκθέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Τέκνα ή εν χηρεία σύζυγοι στρατιωτικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που απεβίωσε ή κατέστη ανάπηρος (άνω του 67%) κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.

Τα απαραίτητα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης για τις κατηγορίες αυτές θα αναζητηθούν ηλεκτρονικά και αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Επιτροπή.

Οι πίνακες θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση για λόγους νομιμότητας απευθείας στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από την επόμενη της ανάρτησης, συνυποβάλλοντας το προβλεπόμενο παράβολο.